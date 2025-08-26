చాయ్ ఎక్కువ తాగితే ఈ సమస్యలు రావడం పక్కా

చాయ్ లో కెఫిన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు చాయ్ ని ఎక్కువగా తాగితే గనుక గుండెదడ, విపరీతమైన తలనొప్పి, నిద్రలేమి, అలసట వంట సమస్యలు వస్తాయి.
టీని ఎక్కువగా తాగితే రక్తహీనత సమస్య కూడా వస్తుంది. దీనిలో ఉండే టానిన్ మీరు తిన్న దాంట్లో ఇనుమును గ్రహించకుండా చేస్తుంది. దీనివల్ల మీరు రక్తహీనత సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
చాయ్ లో ఉండే టానిన్లు దంతాల ఎనామిల్ ను దెబ్బతీయడమే కాకుండా పళ్లపై మరకలు ఏర్పడేలా చేస్తాయి.
చాయ్ ని ఎక్కువగా తాగితే బీపీ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే మీకు ఇప్పటికీ బీపీ సమస్య ఉంటే మాత్రం చాయ్ ని తాగకపోవడమే మంచిది.
చాయ్ జీర్ణ సమస్యలకు కూడా కారణమవుతుంది. మీరు రోజుకు మూడు నాలుగు కప్పుల చాయ్ తాగితే గుండెల్లో మంట, అజీర్ణం వంటి జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గర్భంతోె ఉన్నవారు చాయ్ ని ఎక్కువగా తాగకూడదు. ఒకవేళ తాగితే గర్భస్రావం లేదా తక్కువ బరువుతో పిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఉంది.
చాయ్ ని లిమిట్ లో తాగితే మంచిదే. అయితే మీకు ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య ఉంటే గనుక డాక్టర్ ను సంప్రదించిన తర్వాతే చాయ్ ని తాగాలి.
జెర్రి కుడితే వెంటనే ఏం చేయాలో తెలుసా?
ఇలా చేస్తే 40 ఏండ్లు వచ్చినా మోకాళ్ల నొప్పులు మాత్రం రావు
ఇంట్లో చేసిన ఈ డ్రింక్ తాగితే బాగా జీర్ణమవుతుంది.. ఉబ్బరం తగ్గుతుంది
లెమన్ జ్యూస్ ను ఎప్పుడు తాగాలి?