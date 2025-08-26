Telugu

చాయ్ ఎక్కువ తాగితే ఈ సమస్యలు రావడం పక్కా

health-life Aug 26 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:freepik
తలనొప్పి

చాయ్ లో కెఫిన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు చాయ్ ని ఎక్కువగా తాగితే గనుక గుండెదడ, విపరీతమైన తలనొప్పి, నిద్రలేమి, అలసట వంట సమస్యలు వస్తాయి. 

Image credits: Freepik
రక్తహీనత

టీని ఎక్కువగా తాగితే రక్తహీనత సమస్య కూడా వస్తుంది. దీనిలో ఉండే టానిన్ మీరు తిన్న దాంట్లో ఇనుమును గ్రహించకుండా చేస్తుంది. దీనివల్ల మీరు రక్తహీనత సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. 

Image credits: Asianet News
దంతాలపై మరకలు

చాయ్ లో ఉండే టానిన్లు దంతాల ఎనామిల్ ను దెబ్బతీయడమే కాకుండా పళ్లపై మరకలు ఏర్పడేలా చేస్తాయి. 

Image credits: Getty
రక్తపోటు

చాయ్ ని ఎక్కువగా తాగితే బీపీ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే మీకు ఇప్పటికీ బీపీ సమస్య ఉంటే మాత్రం చాయ్ ని తాగకపోవడమే మంచిది.

Image credits: Getty
జీర్ణ సమస్యలు

చాయ్ జీర్ణ సమస్యలకు కూడా కారణమవుతుంది. మీరు రోజుకు మూడు నాలుగు కప్పుల చాయ్ తాగితే గుండెల్లో మంట, అజీర్ణం వంటి  జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

Image credits: Getty
గర్భిణీలు

గర్భంతోె ఉన్నవారు చాయ్ ని ఎక్కువగా తాగకూడదు. ఒకవేళ తాగితే గర్భస్రావం లేదా తక్కువ బరువుతో పిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఉంది. 

Image credits: adobe stock
గమనిక

చాయ్ ని లిమిట్ లో తాగితే మంచిదే. అయితే మీకు ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య ఉంటే గనుక డాక్టర్ ను సంప్రదించిన తర్వాతే చాయ్ ని తాగాలి. 

Image credits: freepik

