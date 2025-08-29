కప్పు పెరుగు మనకు ఒక రోజుకు అవసరమైన కాల్షియం అవసరంలో 49 శాతం తీరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పెరుగులో జింక్, ప్రోబయోటిక్స్, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మన రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి బాగా సహాయపడతాయి.
పెరుగు మన ఎముకల్ని బలంగా ఉంచడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు దీన్ని తింటే ఎండాకాలంలో శరీరం చల్లగా ఉంటుంది.
పెరుగులో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మన కండరాలను బలంగా చేస్తాయి. అలాగే ఆకలిని కంట్రోల్ చేస్తాయి.
పెరుగును తింటే జీర్ణవ్యవస్థ కూడా మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది. దీనిలో ఉండే ప్రోబయోటిక్స్ జీర్ణ సమస్యల్ని తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.
కప్పు పెరుగును తినడం వల్ల మన చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యంగా మెరిసిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది చర్మ, జుట్టు సమస్యలను తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
పెరుగును తింటే శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. అలాగే బీపీ నియంత్రణలో ఉంటుంది. దీనివల్ల మీ గుండె హెల్తీగా, ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఉంటుంది.
