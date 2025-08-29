Telugu

రోజూ మర్చిపోకుండా కప్పు పెరుగు తిన్నారంటే మీకు ఈ సమస్యలే రావు

Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Pinterest
కాల్షియం

 కప్పు పెరుగు మనకు ఒక రోజుకు అవసరమైన కాల్షియం అవసరంలో 49 శాతం తీరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

ఇమ్యూనిటీ పవర్

పెరుగులో జింక్, ప్రోబయోటిక్స్, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మన రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి బాగా సహాయపడతాయి. 

బలమైన ఎముకలు

పెరుగు మన ఎముకల్ని బలంగా ఉంచడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు దీన్ని తింటే ఎండాకాలంలో శరీరం చల్లగా ఉంటుంది. 

బలమైన కండరాలు

 పెరుగులో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మన కండరాలను బలంగా చేస్తాయి. అలాగే ఆకలిని కంట్రోల్ చేస్తాయి. 

జీర్ణవ్యవస్థ

పెరుగును తింటే జీర్ణవ్యవస్థ కూడా మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది. దీనిలో ఉండే ప్రోబయోటిక్స్ జీర్ణ సమస్యల్ని తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి. 

జుట్టు, చర్మ ఆరోగ్యానికి

కప్పు పెరుగును తినడం వల్ల మన చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యంగా మెరిసిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది చర్మ, జుట్టు సమస్యలను తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. 

గుండె ఆరోగ్యం

పెరుగును తింటే శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. అలాగే బీపీ నియంత్రణలో ఉంటుంది. దీనివల్ల మీ గుండె హెల్తీగా, ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఉంటుంది. 

