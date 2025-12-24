Telugu

రాత్రిపూట బ్రెష్ చేయకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా?

health-life Dec 24 2025
Author: Kavitha G
బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది

రాత్రి తిన్న ఆహార అవశేషాల వల్ల పళ్లపై బ్యాక్టీరియా వేగంగా పెరుగుతుంది 

ఎనామిల్

రాత్రిపూట పళ్లు శుభ్రం చేయకపోతే పళ్ల ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది.

నోటి దుర్వాసన

ఉదయం లేవగానే నోరు దుర్వాసన వస్తుంది. పళ్లపై పసుపు పొర ఏర్పడుతుంది. 

పంటి సమస్యలు

చిగుళ్ల వాపు, రక్తస్రావం వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

రోజుకు 2 సార్లు

పళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఉదయం, రాత్రి బ్రెష్ చేయడం తప్పనిసరి.

