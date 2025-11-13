Telugu

కిడ్నీల ఆరోగ్యం కోసం కచ్చితంగా తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!

health-life Nov 13 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

క్యాబేజీ

క్యాబేజీలో పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తినడం వల్ల కిడ్నీల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ద్రాక్ష

ద్రాక్షలో పాలీఫెనాల్ సమ్మేళనాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీల వాపును తగ్గించి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లిలో యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీ కణాలను ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి, వాపు నుంచి కాపాడుతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

కీర దోస

కీర దోస కిడ్నీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇది శరీరం నుంచి వ్యర్థాలను తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

బ్లూబెర్రీ

బ్లూబెర్రీలలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. రోజూ బ్లూబెర్రీలను ఆహారంలో చేర్చుకుంటే కిడ్నీ వ్యాధుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఆపిల్

విటమిన్లు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఆపిల్.. కిడ్నీల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.

Image credits: Getty

తిన్న తర్వాత ఈ 7 పనులు అస్సలు చేయకూడదు.. ఎందుకో తెలుసా?

కిడ్నీలు చక్కగా పనిచేయాలంటే కచ్చితంగా తాగాల్సిన డ్రింక్స్ ఇవే!

ఉదయాన్నే అల్లం టీ తాగితే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండాలంటే ఉదయాన్నే తాగాల్సిన డ్రింక్స్ ఇవే!