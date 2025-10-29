భోజనం చేసిన వెంటనే నిద్రపోకూడదు. ఇది జీర్ణక్రియకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరానికి దారితీస్తుంది. కనీసం రెండు గంటల తర్వాత నిద్రపోవాలి.
భోజనం తర్వాత నడవడం మంచిదే అయినప్పటికీ.. వెంటనే నడవడం మానుకోవాలి. 5 నిమిషాలు కూర్చున్న తర్వాత నడవడం ఉత్తమం.
భోజనం చేసిన వెంటనే నీళ్లు తాగొచ్చు. కానీ ఎక్కువగా తాగకూడదు. ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదిచేస్తుంది.
భోజనం చేసిన వెంటనే స్నానం చేయకూడదు. ఇది జీర్ణ ప్రక్రియను నెమ్మదిచేస్తుంది.
పండ్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కానీ భోజనం చేసిన వెంటనే వీటిని తినకూడదు. కాస్త గ్యాప్ తీసుకొని తినడం మంచిది.
భోజనానికి ముందు లేదా భోజనం చేసిన వెంటనే గోరువెచ్చని నీరు కూడా తాగకూడదు.
భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగడం మానుకోవాలి. ఇది జీర్ణక్రియకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది.
