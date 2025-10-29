Telugu

తిన్న తర్వాత ఈ 7 పనులు అస్సలు చేయకూడదు.. ఎందుకో తెలుసా?

health-life Oct 29 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
వెంటనే నిద్రపోవద్దు

భోజనం చేసిన వెంటనే నిద్రపోకూడదు. ఇది జీర్ణక్రియకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరానికి దారితీస్తుంది. కనీసం రెండు గంటల తర్వాత నిద్రపోవాలి.

వెంటనే నడవద్దు

భోజనం తర్వాత నడవడం మంచిదే అయినప్పటికీ.. వెంటనే నడవడం మానుకోవాలి. 5 నిమిషాలు కూర్చున్న తర్వాత నడవడం ఉత్తమం.

ఎక్కువ నీళ్లు తాగవద్దు

భోజనం చేసిన వెంటనే నీళ్లు తాగొచ్చు. కానీ ఎక్కువగా తాగకూడదు. ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదిచేస్తుంది.

వెంటనే స్నానం చేయవద్దు

భోజనం చేసిన వెంటనే స్నానం చేయకూడదు. ఇది జీర్ణ ప్రక్రియను నెమ్మదిచేస్తుంది.

పండ్లు తినవద్దు

పండ్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కానీ భోజనం చేసిన వెంటనే వీటిని తినకూడదు. కాస్త గ్యాప్ తీసుకొని తినడం మంచిది.

గోరువెచ్చని నీరు

భోజనానికి ముందు లేదా భోజనం చేసిన వెంటనే గోరువెచ్చని నీరు కూడా తాగకూడదు.

టీ తాగవద్దు

భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగడం మానుకోవాలి. ఇది జీర్ణక్రియకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది.

