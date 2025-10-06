Telugu

టీతో పాటు ఈ స్నాక్స్ అస్సలు తినొద్దు.. ఎందుకో తెలుసా?

health-life Oct 06 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
నూనెలో వేయించిన స్నాక్స్

టీలో ఉండే టానిన్లు, నూనెలో వేయించిన స్నాక్స్ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. దానివల్ల ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు రావచ్చు.

మజ్జిగ, పెరుగు

వేడి టీ తాగిన వెంటనే చల్లటి మజ్జిగ లేదా పెరుగు తీసుకుంటే జీర్ణవ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. రెంటింటి ప్రయోజనం దక్కదు. 

గుడ్డు, ఎగ్ శాండ్‌విచ్

చాలామంది ప్రోటీన్ కోసం ఆమ్లెట్ తో పాటు టీ తీసుకుంటారు. కానీ ఈ కాంబినేషన్ ప్రోటీన్ శోషణను అడ్డుకుంటుంది. అంటే గుడ్డులోని ప్రోటీన్ శరీరానికి సరిగ్గా అందదు.

బ్రెడ్, వెన్న

చాలామంది బ్రెడ్-బటర్, టీ కాంబినేషన్‌ను ఇష్టపడతారు. కానీ బ్రెడ్‌లోని ఈస్ట్, టీలోని మిల్క్ ప్రోటీన్ కలిసి జీర్ణక్రియను నెమ్మది చేస్తాయి. దానివల్ల నీరసం, కడుపు భారంగా అనిపిస్తుంది.

సిట్రస్ పండ్లు

టీ తాగిన వెంటనే నిమ్మరసం, నేరేడు, నారింజ వంటి సిట్రస్ పండ్లు తినకూడదు. టీలోని కెఫిన్, పుల్లటి పదార్థాలు కలిసి పంటి ఎనామిల్‌ను దెబ్బతీస్తాయి. కడుపులో మంటను కలిగిస్తాయి.

చాక్లెట్, తీపి పదార్థాలు

చాక్లెట్ లేదా క్రీమ్ బిస్కెట్లతో టీ తాగడం వల్ల బరువు పెరగడంతోపాటు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు వేగంగా పెరుగుతాయి.  

