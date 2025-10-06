టీలో ఉండే టానిన్లు, నూనెలో వేయించిన స్నాక్స్ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. దానివల్ల ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు రావచ్చు.
వేడి టీ తాగిన వెంటనే చల్లటి మజ్జిగ లేదా పెరుగు తీసుకుంటే జీర్ణవ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. రెంటింటి ప్రయోజనం దక్కదు.
చాలామంది ప్రోటీన్ కోసం ఆమ్లెట్ తో పాటు టీ తీసుకుంటారు. కానీ ఈ కాంబినేషన్ ప్రోటీన్ శోషణను అడ్డుకుంటుంది. అంటే గుడ్డులోని ప్రోటీన్ శరీరానికి సరిగ్గా అందదు.
చాలామంది బ్రెడ్-బటర్, టీ కాంబినేషన్ను ఇష్టపడతారు. కానీ బ్రెడ్లోని ఈస్ట్, టీలోని మిల్క్ ప్రోటీన్ కలిసి జీర్ణక్రియను నెమ్మది చేస్తాయి. దానివల్ల నీరసం, కడుపు భారంగా అనిపిస్తుంది.
టీ తాగిన వెంటనే నిమ్మరసం, నేరేడు, నారింజ వంటి సిట్రస్ పండ్లు తినకూడదు. టీలోని కెఫిన్, పుల్లటి పదార్థాలు కలిసి పంటి ఎనామిల్ను దెబ్బతీస్తాయి. కడుపులో మంటను కలిగిస్తాయి.
చాక్లెట్ లేదా క్రీమ్ బిస్కెట్లతో టీ తాగడం వల్ల బరువు పెరగడంతోపాటు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు వేగంగా పెరుగుతాయి.
