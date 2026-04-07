సాల్మన్, మాకేరెల్, సార్డినెస్ వంటి చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఒత్తిడి హార్మోన్ అయిన కార్టిసాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
ఆకుకూరల్లో మెగ్నీషియం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది ఒత్తిడిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
బ్లూబెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్, ఆరెంజ్ వంటి పండ్లలో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్తో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది.
70% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కోకో ఉన్న డార్క్ చాక్లెట్ తినడం వల్ల కార్టిసాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి.
బాదం, వాల్నట్స్, గుమ్మడి గింజల్లో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రొటీన్, జింక్, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
ఓట్స్లో సెరొటోనిన్ ఉంటుంది. ఇది మెదడులోని ఒత్తిడి హార్మోన్లను తగ్గిస్తుంది.
Summer Health: పెరుగు vs మజ్జిగ.. ఎండాకాలానికి ఏది మంచిది?
Papaya Benefits: రోజూ బొప్పాయి తింటే చాలు.. ఈ జబ్బులన్నీ పరార్!
Green Tea: రోజూ ఓ కప్పు గ్రీన్ టీ తాగితే ఏమవుతుంది?
Gas Relief Tips: ఈ ఒక్క డ్రింక్తో కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్య దూరం!