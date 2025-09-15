Telugu

రోజూ ఇవి తింటే ఎముకలు బలంగా మారడం పక్కా

health-life Sep 15 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
కాల్షియం ఉండే ఆహారాలు

పాలు, పెరుగు, జున్ను వంటి కాల్షియం అధికంగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవాలి.

Image credits: Getty
విటమిన్ డి

ఎముకలు, కండరాల ఆరోగ్యానికి విటమిన్ డి అవసరం.

Image credits: Getty
యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆహారాలు

ఆకుకూరలు, చేపలు, బెర్రీ పండ్లు వంటి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆహారాలు తినాలి.

Image credits: Getty
వీటిని మానేయండి

ఉప్పు, పంచదార, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, ధూమపానం, మద్యపానం వంటివి మానేయాలి.

Image credits: Getty
బరువు తగ్గించుకోండి

బరువు పెరిగితే మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి. బరువు తగ్గించుకోవాలి.

Image credits: Getty
వ్యాయామం

ఎముకలకు, శరీరానికి వ్యాయామం మంచిది.

Image credits: Getty
నిద్ర

రాత్రి బాగా నిద్రపోవాలి. నిద్ర కూడా ముఖ్యమే.

Image credits: freepik

