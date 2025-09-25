ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో అల్యూమినియం గిన్నెలే ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ వీటిని ఎక్కువగా వాడితే మతిమరుపు వస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్లాస్టిక్ అస్సలు మంచిది కాదు. దీనిలో వేడి ఫుడ్ ను పెడితే దాని నుంచి బిస్ఫెనాల్ వంటి కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఇవి హార్మోన్లను దెబ్బతిని మన బ్రెయిన్ పై చాలా ప్రభావం పడుతుంది.
రూమ్ స్ప్రే వల్ల ఇంట్లో మంచి వాసన వస్తుంది. కానీ ఇది హానికరమైన కెమికల్స్ ను రిలీజ్ చేస్తుంది. దీన్ని పీల్చడం వల్ల మెమోరీ పవర్ తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది.
పాత కార్పెట్ పై దుమ్ము, దూళి, ఫంగస్, కెమికల్స్ గాలిలోకి విష పదార్థాలను రిలీజ్ చేస్తాయి. వీటిని పీల్చితే మన బ్రెయిన్ దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జిప్ లాక్ బ్యాగ్ లో కూడా స్నాక్స్ ను వేస్తుంటారు. కానీ ఇది జ్ఞాపకశక్తిని బలహీనపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చౌకైన పెయింట్లలో సీసం వంటి కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఇవి కూడా మెమోరీ పవర్ ను తగ్గిస్తాయట.
ఎక్కువ లేదా తక్కువ ప్రకాశం ఉన్న లైట్లు కళ్లను బాగా అలసిపోయేలా చేసి జ్ఞాపకశక్తిని ప్రభావితం చేస్తాయి.
