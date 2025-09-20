Telugu

వీళ్లకు రాగి బాటిల్ నీళ్లు మంచివి కావు.. అస్సలు తాగకూడదు

health-life Sep 20 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:our own
కిడ్నీ సమస్యలు

కాలెయ, మూత్రపిండాల సమస్యలు ఉన్నవారు రాగి బిందె, బాటిల్ నీల్లను తాగకూడదు. ఎందుకంటే ఈ వాటర్ ఆ సమస్యల్ని మరింత పెంచుతుంది. 

Image credits: Getty
అలర్జీ ఉన్నవాళ్లు

అలెర్జీ ఉన్నవారు కూడా రాగి బాటిల్ నీళ్లను తాగకపోవడమే మంచిది. దీనివల్ల అలెర్జీ పెరుగుతుంది.

Image credits: social media
గర్భిణులు

నిపుణుల ప్రకారం.. డాక్టర్ సలహా లేకుండా గర్భిణులు కాపర్ బాటిల్ నీళ్లను తాగకూడదు. 

Image credits: social media
పిల్లలు

పిల్లలు కూడా రాగి పాత్రలో నీళ్లను తాగకూడదు. తాగాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి. 

Image credits: Getty
రాగి పాత్రలో ఇవి పెట్టొద్దు!

రాగిపాత్రల్లో టమాటా రసం, నిమ్మరసం, చింతపండు రసం, వెనిగర్ వంటి ఆమ్ల గుణం ఉన్న పదార్థాలను అస్సలు పెట్టకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

Image credits: Social Media
పాల ఉత్పత్తులు

అలాగే పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలను కూడా రాగి పాత్రల్లో ఎప్పుడూ పెట్టకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

Image credits: Gemini

