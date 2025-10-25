అల్లం టీ మెరుగైన జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. అజీర్తి, వికారం, వాంతులు, విరేచనాలు, గ్యాస్, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను దూరం చేస్తుంది.
అల్లంలో యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడతాయి.
అల్లం టీ తాగడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
అల్లం టీ జీవక్రియ రేటును పెంచి.. కేలరీలను బర్న్ చేస్తుంది. ఫలితంగా పొట్టలో పేరుకుపోయిన కొవ్వు కరిగిపోతుంది.
అల్లం టీ.. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
అల్లం టీ అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
ఆహారంలో మార్పులు చేసే ముందు ఆరోగ్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
