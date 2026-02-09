Telugu

బరువు తగ్గాలి అనుకునేవారు తప్పకుండా తాగాల్సిన జ్యూస్‌లు ఇవే!

health-life Feb 09 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
క్యారెట్ జ్యూస్

ఫైబర్ ఎక్కువగా, కేలరీలు తక్కువగా ఉండే క్యారెట్ జ్యూస్ ఆకలిని నియంత్రించి బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. 

నిమ్మరసం

కేలరీలు తక్కువగా ఉండే నిమ్మరసం బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఉసిరి జ్యూస్

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఉసిరి జ్యూస్ తాగడం వల్ల బరువు ఈజీగా తగ్గుతారు.

దోసకాయ జ్యూస్

కేలరీలు తక్కువ, ఫైబర్, నీరు ఎక్కువగా ఉండే దోసకాయ జ్యూస్, ఆకలిని నియంత్రించి, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

బీట్‌రూట్ జ్యూస్

కేలరీలు తక్కువగా, ఫైబర్ అధికంగా ఉండే బీట్‌రూట్ జ్యూస్ ఆకలిని నియంత్రించి, బరువు, పొట్ట తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

పాలకూర జ్యూస్

ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న పాలకూర జ్యూస్ తాగడం వల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.

గమనిక:

ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం మంచిది.

Image credits: Getty

