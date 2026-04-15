Tea: రోజూ టీ తాగుతున్నారా? ఈ విషయాలు తెలిస్తే షాకవుతారు!

health-life Apr 15 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Our own
మీరు టీ ఎక్కువగా తాగుతారా?

టీ ఎక్కువగా తాగేవారు ఈ విషయాలు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. కేవలం టీ వల్లే ఎన్నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి.  

Image credits: Getty
ఎసిడిటీ సమస్యలు

టీ ఎక్కువగా తాగితే కొందరిలో ఎసిడిటీ పెరుగుతుంది. కడుపులో గ్యాస్ సమస్య కూడా మొదలవుతుంది.

Image credits: pexels
నిద్రలేమి సమస్య

టీలో కెఫిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మోతాదుకు మించితే నిద్రపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.

Image credits: Getty
రక్తహీనత

టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల శరీరంలో ఐరన్ గ్రహించే శక్తి తగ్గుతుంది. ఇది రక్తహీనతకు దారితీస్తుంది.

Image credits: Getty
ఆందోళన, తలనొప్పి

టీలో ఉండే కెఫిన్‌ను ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఆందోళన, చికాకు, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

Image credits: Our own
మొటిమల సమస్య

టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ముఖంపై మొటిమలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Our own
పళ్లపై మరకలు

రోజూ టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పళ్లపై మరకలు ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా స్ట్రాంగ్ టీ తాగితే ఈ సమస్య ఎక్కువ.

Image credits: Freepik

Pain Killer: చిన్న నొప్పికి కూాడా మందులు మింగుతున్నారా? జరిగేది ఇదే

Teeth Whitening: ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో పళ్లు తెల్లగా మెరిసిపోవడం పక్కా!

Cardamom Water: పరగడుపున యాలకుల నీళ్లు తాగితే ఇన్ని లాభాలా?

Honey Water: పరగడుపున హనీ వాటర్ తాగుతున్నారా?ఇవి కచ్చితంగా తెలుసుకోండి