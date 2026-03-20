ఈ గింజలతో షుగర్‌కు చెక్ పెట్టొచ్చు

డయాబెటిస్‌ను కంట్రోల్ చేయడంలో ఈ గింజలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అవేంటో, వాటిని ఎలా వాడాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

health-life Mar 20 2026
Author: Nandini Arava Image Credits: Getty
ఔషధ గుణాలతో షుగర్‌ను కంట్రోల్ చేస్తుంది

జామూన్, అంటే మన నేరేడు పండు. తీపి, పులుపు కలగలిపిన రుచి ఉండే ఈ పండు వేసవిలో దొరుకుతుంది. ఇందులో పోషకాలు, ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి

ఊదా లేదా నలుపు రంగులో ఉండే ఈ పండులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.

గింజల్లోనూ బోలెడు పోషకాలున్నాయి

నేరేడు పండు మాత్రమే కాదు, దాని గింజలు కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ఎందుకంటే, ఈ గింజల్లో పోషకాలు మెండుగా ఉంటాయి.

చర్మ సంరక్షణకు కూడా చాలా మంచిది

షుగర్ పేషెంట్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించుకోవడానికి నేరేడు గింజల పొడిని స్మూతీలలో కలుపుకుని తాగొచ్చు. ఇది చర్మ సంరక్షణకు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది.

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కంట్రోల్ చేస్తుంది

నేరేడు గింజలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సమర్థంగా నియంత్రిస్తాయని పలు అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

జీర్ణవ్యవస్థను బలంగా ఉంచుతుంది

నేరేడు గింజల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలంగా ఉంచి, జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరిగేలా చూస్తుంది.

బీపీ సమస్య ఉన్నవాళ్లు కూడా వాడొచ్చు

రక్తపోటును అదుపులో ఉంచడానికి గింజలే కాదు, నేరేడు పండు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇందులోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్లు మేలు చేస్తాయి.

