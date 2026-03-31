రోజూ లవంగాల నీళ్లు తాగితే ఈ సమస్యలన్నీ పరార్!

health-life Mar 31 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
లవంగం ప్రత్యేకత

ఒక టీస్పూన్ లవంగాల్లో శరీరానికి అవసరమైన ఫైబర్, విటమిన్ కె ఉంటాయి. వీటితో పాటు బీటా కెరోటిన్, పొటాషియం, ఇతర మినరల్స్ కూడా తక్కువ మోతాదులో లభిస్తాయి.

శక్తివంతమైన సమ్మేళనం

లవంగాలలో యూజెనాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం ఉంటుంది. రోజూ ఒక లవంగాన్ని నమలడం వల్ల శరీరానికి యాంటీఆక్సిడెంట్లు, మైక్రోన్యూట్రియెంట్లు అందుతాయి.
గుండె ఆరోగ్యానికి

లవంగాలు గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడతాయి.

రోగనిరోధక శక్తి

ప్రతిరోజూ ఉదయం పరగడుపున లవంగాల నీళ్లు తాగితే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. 

ఈ సమస్యలు దూరం

లవంగాల నీటిని రోజూ తీసుకుంటే గ్యాస్, అసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి.

వీటికి చెక్

సీజనల్ వ్యాధులైన జలుబు, దగ్గు వంటివి వచ్చే అవకాశాన్ని లవంగాల నీరు తగ్గిస్తుంది. ఇది మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
నోటి దుర్వాసన

లవంగాలలో సహజ యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్ల వాపు, పంటి నొప్పి వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.
కీళ్ల నొప్పుల నివారణ

లవంగాలలో ఉండే యూజెనాల్ అనే సమ్మేళనం కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం కలిగించడంలో సహాయపడుతుంది.

