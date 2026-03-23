ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8 కోట్ల మంది పైగా గ్లకోమాతో బాధపడుతున్నారు. మన దేశంలో దాదాపు 90 శాతం మందికి ఈ వ్యాధి నిర్ధారణే కావడం లేదంటే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
గ్లకోమా అనేది ఒక రకమైన కంటి జబ్బు. ఇది కళ్లను మెదడుకు కనెక్ట్ చేసే ఆప్టిక్ నరాలను నెమ్మదిగా దెబ్బతీస్తుంది.
60 ఏళ్లు పైబడిన వారికి, షుగర్ ఉన్నవాళ్లకు, హై బీపీతో బాధపడేవారికి గ్లకోమా వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ. కుటుంబంలో ఎవరికైనా గ్లకోమా ఉన్నా రిస్క్ ఉన్నట్టే.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రకారం, సరైన సమయంలో స్పందిస్తే దాదాపు 80 శాతం కంటిచూపు సమస్యలను నివారించవచ్చు లేదా నయం చేయవచ్చు.
వయసు పెరగడం ఒక ముఖ్య కారణమే అయినా.. చిన్నతనం, కౌమారదశ, యవ్వనంలోనూ సహా జీవితంలో ఏ దశలోనైనా గ్లకోమా రావచ్చు.
సరైన చికిత్స తీసుకుంటే వ్యాధిని అదుపులో ఉంచవచ్చు. అందుకే వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. అప్పుడే చూపు పూర్తిగా పోకుండా కాపాడుకోవచ్చు.
చూపు మసకబారడం, తీవ్రమైన తలనొప్పి, కళ్లలో విపరీతమైన నొప్పి, వికారం లేదా వాంతులు వంటివి గ్లకోమా ప్రధాన లక్షణాలు.
లైట్ల వైపు చూసినప్పుడు వాటి చుట్టూ ఇంద్రధనస్సులా వలయాలు కనిపించడం, కళ్లు ఎర్రబడటం వంటి లక్షణాలపై కూడా ఓ కన్నేసి ఉంచాలి.
