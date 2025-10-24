Telugu

షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండాలంటే ఉదయాన్నే తాగాల్సిన డ్రింక్స్ ఇవే!

health-life Oct 24 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
మెంతుల నీరు

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే మెంతుల నీరు తాగడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్ తగ్గించుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
కాకరకాయ రసం

కొవ్వు, కార్బోహైడ్రేట్లు, కేలరీలు తక్కువగా, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే కాకరకాయ రసం బ్లడ్ షుగర్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
ఉసిరి రసం

ఫైబర్, విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న ఉసిరి రసం.. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీ కూడా బ్లడ్ షుగర్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
దోసకాయ రసం

ఫైబర్, నీరు ఎక్కువగా ఉండి, కేలరీలు తక్కువగా ఉండే దోసకాయ రసం తాగడం వల్ల షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది.

Image credits: Getty
టమాట రసం

కేలరీలు, గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉండే టమాట రసం.. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
గమనిక:

ఆహారంలో మార్పులు చేసే ముందు ఆరోగ్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

Image credits: Getty

