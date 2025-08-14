Green Tea: రోజూ మార్నింగ్ గ్రీన్ టీ తాగితే ఏమౌతుందో తెలుసా?

గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల మెదడుకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేంటంటే?
బరువు తగ్గడానికని చాలా మంది గ్రీన్ టీని తాగుతుంటార. కానీ గ్రీన్ టీ మెదడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
గ్రీన్ టీలో మెండుగా ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి.
గ్రీన్ టీలో క్యాటెచిన్లు, అమైనో ఆమ్లాలు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మన మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.
మెదడు నాడీ వ్యవస్థలో వాపు వస్తే డిమెన్షియా వస్తుంది. అయితే మనం గ్రీన్ టీ తాగితే డిమెన్షియా ప్రమాదం తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
