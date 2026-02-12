స్నేక్ ప్లాంట్ పొడవుగా పెరిగే మొక్క. దీనికి పెద్దగా కేర్ అవసరం లేదు. ఇది గాలిని శుభ్రం చేస్తుంది.
స్పైడర్ ప్లాంట్ ఆకులు తెలుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల కలయికతో ఉంటాయి. ఈ మొక్క ఇంట్లోని గాలిని శుద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
రబ్బర్ ప్లాంట్ను తక్కువ కేర్తో ఇంట్లో సులభంగా పెంచవచ్చు. ఈ మొక్క ఆకులు ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి.
లక్కీ బాంబూ మొక్క మట్టిలో, నీటిలో కూడా పెరుగుతుంది. దీనికి కూడా పెద్దగా కేర్ అవసరం లేదు.
అరెకా పామ్ తక్కువ కేర్తో వేగంగా పెరిగే మొక్క. ఇది గాలిని శుభ్రపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంటి అందాన్ని పెంచుతుంది.
వీపింగ్ ఫిగ్ మొక్కను కూడా తక్కువ కేర్తో ఇంట్లో సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. ఈ మొక్క ఇంటికి పచ్చని అందాన్ని తీసుకొస్తుంది.
బోస్టన్ ఫెర్న్ను హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్లలో, కుండీలలో సులభంగా పెంచవచ్చు. ఈ మొక్కకు కూడా ఎక్కువ కేర్ అవసరం లేదు.
మీ బాల్కనీలోనే సొరకాయలు పెంచొచ్చు, ఎలానో తెలుసా?
బెడ్రూమ్ లో ఈ మొక్కలు ఎందుకు పెంచాలో తెలుసా?
లివింగ్ రూమ్ కి అనువైన ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఇవిగో..
ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే అందానికి అందం.. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం