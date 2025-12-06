చైనీస్ ఎవర్ గ్రీన్ మొక్క సూర్యకాంతి లేకున్నా సులభంగా పెరుగుతుంది. ఇది గాలిని కూడా శుభ్రపరుస్తుంది.
ఇంగ్లీష్ ఐవీ అనేది పాకే మొక్క. దీనికి ప్రత్యక్ష సూర్యరశ్మి అవసరం లేదు.
ఈ మొక్కకు పరోక్ష సూర్యరశ్మి అవసరం. ఇది ఒక ట్రాపికల్ మొక్క.
పీకాక్ ప్లాంట్కు తేమ అవసరం. ఈ మొక్క పెరగడానికి తక్కువ కాంతి సరిపోతుంది.
ఫిలోడెండ్రాన్ ఏ వాతావరణంలోనైనా సులభంగా పెరిగే మొక్క.
మనీ ప్లాంట్ తక్కువ కాంతిలో పెరిగే మొక్క. ఈ మొక్కకు ఎక్కువ సంరక్షణ అవసరం లేదు.
పార్లర్ పామ్ తక్కువ కాంతిలో కూడా బాగా పెరిగే మొక్క. ఇది ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
