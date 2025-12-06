Telugu

సూర్యరశ్మి లేకున్నా పచ్చగా పెరిగే మొక్కలు ఇవే!

gardening Dec 06 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
చైనీస్ ఎవర్ గ్రీన్

చైనీస్ ఎవర్ గ్రీన్ మొక్క సూర్యకాంతి లేకున్నా సులభంగా పెరుగుతుంది. ఇది గాలిని కూడా శుభ్రపరుస్తుంది.

ఇంగ్లీష్ ఐవీ

ఇంగ్లీష్ ఐవీ అనేది పాకే మొక్క. దీనికి ప్రత్యక్ష సూర్యరశ్మి అవసరం లేదు. 

బ్రోమెలియాడ్

ఈ మొక్కకు పరోక్ష సూర్యరశ్మి అవసరం. ఇది ఒక ట్రాపికల్ మొక్క.

పీకాక్ ప్లాంట్

పీకాక్ ప్లాంట్‌కు తేమ అవసరం. ఈ మొక్క పెరగడానికి తక్కువ కాంతి సరిపోతుంది.

ఫిలోడెండ్రాన్

ఫిలోడెండ్రాన్ ఏ వాతావరణంలోనైనా సులభంగా పెరిగే మొక్క.

మనీ ప్లాంట్

మనీ ప్లాంట్ తక్కువ కాంతిలో పెరిగే మొక్క. ఈ మొక్కకు ఎక్కువ సంరక్షణ అవసరం లేదు.

పార్లర్ పామ్

పార్లర్ పామ్ తక్కువ కాంతిలో కూడా బాగా పెరిగే మొక్క. ఇది ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.

Image credits: Getty

