బెడ్రూమ్ లో కచ్చితంగా పెంచాల్సిన మొక్కలు ఇవి

ఈ మొక్క ఆకులతో విభిన్నంగా ఉంటుంది. రాత్రిపూట మరింత అందంగా కనిపించే ఈ మొక్క తక్కువ కాంతిలో కూడా పెరుగుతుంది.
లావెండర్ చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి మంచి నిద్రకు సహాయపడుతుంది.
ఇది గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది.
పడకగదిలో పెంచుకోవడానికి ఇది సరైన మొక్క. ఇది గాలిని కూడా శుద్ధి చేయగలదు.
స్నేక్ ప్లాంట్ కూడా గాలిని శుద్ధి చేయగలదు. ఇది తక్కువ కాంతిలో కూడా పెరుగుతుంది.
గదికి మరింత అందాన్నిచ్చే మొక్క పోథోస్. దీన్ని ఇంట్లో చాలా సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.
చర్మ సంరక్షణకే కాదు, గదిలో కూడా కలబందను పెంచుకోవచ్చు. ఇది పడకగదిని మరింత అందంగా మారుస్తుంది.
