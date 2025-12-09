Telugu

బెడ్రూమ్ లో కచ్చితంగా పెంచాల్సిన మొక్కలు ఇవి

gardening Dec 09 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
కలాథియా

ఈ మొక్క ఆకులతో విభిన్నంగా ఉంటుంది. రాత్రిపూట మరింత అందంగా కనిపించే ఈ మొక్క తక్కువ కాంతిలో కూడా పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
లావెండర్

లావెండర్ చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి మంచి నిద్రకు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
పీస్ లిల్లీ

ఇది గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది.

Image credits: Getty
అరెకా పామ్

పడకగదిలో పెంచుకోవడానికి ఇది సరైన మొక్క. ఇది గాలిని కూడా శుద్ధి చేయగలదు.

Image credits: Getty
స్నేక్ ప్లాంట్

స్నేక్ ప్లాంట్ కూడా గాలిని శుద్ధి చేయగలదు. ఇది తక్కువ కాంతిలో కూడా పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
పోథోస్

గదికి మరింత అందాన్నిచ్చే మొక్క పోథోస్. దీన్ని ఇంట్లో చాలా సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
కలబంద

చర్మ సంరక్షణకే కాదు, గదిలో కూడా కలబందను పెంచుకోవచ్చు. ఇది పడకగదిని మరింత అందంగా మారుస్తుంది.

Image credits: Getty

