కలబందలో ఎన్నో ఔషదగుణాలుంటాయి. ఈ మొక్క ప్రతి ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇది గాలిని శుద్ది చేస్తుంది.
ఈ మొక్క చూడటానికి చెట్టులా ఉంటుంది. దీని ఆకులు ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ మొక్కను బెడ్ రూంలో పెడితే రూం అందంగా ఉంటుంది.
ఈ మొక్క ఎంతో బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. దీనిని సరిగ్గా చూసుకుంటే ఈ మొక్క బాగా పెరుగుతుందది. బెడ్ రూం షెల్ఫ్ లో దీనిని పెంచితే రూంకే అందం వస్తుంది.
ఆర్కిడ్ పువ్వులు చూడటానికి ఎంతో బాగుంటాయి. దీని పువ్వులు రకరకాల రంగుల్లో ఉంటాయి. ఈ మొక్కను బెడ్ రూంలోని బెడ్ సైడ్ టేబుల్ పై పెంచొచ్చు.
ఈ మొక్కను పెంచడం చాలా సులభం. దీని ఆకులు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఇవి గదిని అందంగా మార్చేస్తాయి. దీనికి ప్రత్యక్ష సూర్యరశ్మి అవసరం లేదు.
జిజి ప్లాంట్ ను కూడా పెంచడానికి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఈ మొక్క పెరగడానికి ఎండ అవసరం.
మనీ ప్లాంట్ ను కూడా బెడ్ రూంలో పెంచొచ్చు. ఇది గాలిని శుద్ధి చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ మొక్కను పెంచడానికి ఎక్కువ సంరక్షణ అవసరం లేదు.
