ఫెర్న్ మొక్క కీటకాలను ఆకర్షిస్తుంది. కాబట్టి పడకగదిలో పెంచడం సురక్షితం కాదు.
బోన్సాయ్ మొక్కకు మంచి సంరక్షణ అవసరం. దీన్ని పడకగదిలో పెంచడం మానుకోవాలి.
మాన్స్టెరా, ఎలిఫెంట్ ఇయర్, ప్రేయర్ ప్లాంట్ లాంటి మొక్కలు చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి. వీటి ఆకులపై దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోయే అవకాశం ఎక్కువ.
ఇది తక్కువ సంరక్షణతో సులభంగా పెరిగే మొక్క. కానీ దీన్ని పడకగదిలో పెంచకూడదు.
ఆఫ్రికన్ మిల్క్ ట్రీ కూడా కాక్టస్ లాంటిదే. దీన్ని గదిలో పెంచేటప్పుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి.
మల్లె చెట్టును కూడా పడకగదిలో పెంచకూడదు. దీని ఘాటైన వాసన నిద్రకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది.
