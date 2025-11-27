Telugu

ఈ మొక్కలను బెడ్ రూమ్ లో అస్సలు పెట్టొద్దు!

gardening Nov 27 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

ఫెర్న్

ఫెర్న్‌ మొక్క కీటకాలను ఆకర్షిస్తుంది. కాబట్టి పడకగదిలో పెంచడం సురక్షితం కాదు.

Image credits: Getty
Telugu

బోన్సాయ్

బోన్సాయ్ మొక్కకు మంచి సంరక్షణ అవసరం. దీన్ని పడకగదిలో పెంచడం మానుకోవాలి.

Image credits: Getty
Telugu

పెద్ద మొక్కలు

మాన్‌స్టెరా, ఎలిఫెంట్ ఇయర్, ప్రేయర్ ప్లాంట్ లాంటి మొక్కలు చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి. వీటి ఆకులపై దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోయే అవకాశం ఎక్కువ.

Image credits: Getty
Telugu

కాక్టస్

ఇది తక్కువ సంరక్షణతో సులభంగా పెరిగే మొక్క. కానీ దీన్ని పడకగదిలో పెంచకూడదు.

Image credits: Getty
Telugu

ఆఫ్రికన్ మిల్క్ ట్రీ

ఆఫ్రికన్ మిల్క్ ట్రీ కూడా కాక్టస్ లాంటిదే. దీన్ని గదిలో పెంచేటప్పుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి.

Image credits: Getty
Telugu

మల్లె

మల్లె చెట్టును కూడా పడకగదిలో పెంచకూడదు. దీని ఘాటైన వాసన నిద్రకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది.

Image credits: Getty

గులాబీ మొక్క నాటేటప్పుడు ఈ 7 విషయాలు కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి

ప్రశాంతత కోసం ఇంట్లో తప్పకుండా పెంచాల్సిన మొక్కలు ఇవే!

మీ ఇంట్లో మనీ ట్రీ ని పెంచుతున్నారా? అయితే ఈ మిస్టేక్స్ చేయకండి

ఇలా చేస్తే పుదీనా మొక్క బాగా పెరుగుతుంది