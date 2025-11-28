Telugu

ఇంట్లో స్నేక్ ప్లాంట్ ఎందుకు పెంచాలి?

gardening Nov 28 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది

గాలిలోని ఫార్మాల్డిహైడ్, బెంజీన్ లాంటి విష పదార్థాలను తొలగించి ఇంట్లోని గాలిని శుభ్రపరుస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేస్తుంది

రాత్రిపూట స్నేక్ ప్లాంట్ ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఈ మొక్కను పడకగదిలో, ఖాళీగా ఉండే మూలల్లో పెంచడం మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

సంరక్షణ

స్నేక్ ప్లాంట్‌కు పెద్దగా సంరక్షణ అవసరం లేదు. రెండు వారాలకు ఒకసారి నీళ్లు పోస్తే సరిపోతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

వెలుతురు

స్నేక్ ప్లాంట్ ఎలాంటి వెలుతురులోనైనా సులభంగా పెరుగుతుంది. తక్కువ వెలుతురులో కూడా ఇది బతకగలదు.

Image credits: Getty
Telugu

అందం

దీని పొడవైన ఆకులు స్నేక్ ప్లాంట్‌ను ఇతర మొక్కల నుంచి ప్రత్యేకంగా నిలుపుతాయి. ఇంట్లోని ఖాళీ మూలల్లో పెంచడం మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

తేమను నియంత్రిస్తుంది

ఇంట్లోని తేమను నియంత్రించే శక్తి కూడా స్నేక్ ప్లాంట్‌కు ఉంది. అందుకే వర్షాకాలం, వేసవిలో దీన్ని ఇంట్లో పెంచడం మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

కీటకాలను దూరం చేస్తుంది

స్నేక్ ప్లాంట్ కీటకాలను కూడా దూరంగా ఉంచుతుంది. దోమలు, ఇతర పురుగుల బెడద ఉంటే ఈ మొక్కను పెంచి చూడండి.

Image credits: Getty

ఈ మొక్కలను బెడ్ రూమ్ లో అస్సలు పెట్టొద్దు!

గులాబీ మొక్క నాటేటప్పుడు ఈ 7 విషయాలు కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి

ప్రశాంతత కోసం ఇంట్లో తప్పకుండా పెంచాల్సిన మొక్కలు ఇవే!

మీ ఇంట్లో మనీ ట్రీ ని పెంచుతున్నారా? అయితే ఈ మిస్టేక్స్ చేయకండి