ఇంట్లో స్నేక్ ప్లాంట్ ఎందుకు పెంచాలి?

గాలిలోని ఫార్మాల్డిహైడ్, బెంజీన్ లాంటి విష పదార్థాలను తొలగించి ఇంట్లోని గాలిని శుభ్రపరుస్తుంది.
రాత్రిపూట స్నేక్ ప్లాంట్ ఆక్సిజన్ను విడుదల చేస్తుంది. ఈ మొక్కను పడకగదిలో, ఖాళీగా ఉండే మూలల్లో పెంచడం మంచిది.
స్నేక్ ప్లాంట్కు పెద్దగా సంరక్షణ అవసరం లేదు. రెండు వారాలకు ఒకసారి నీళ్లు పోస్తే సరిపోతుంది.
స్నేక్ ప్లాంట్ ఎలాంటి వెలుతురులోనైనా సులభంగా పెరుగుతుంది. తక్కువ వెలుతురులో కూడా ఇది బతకగలదు.
దీని పొడవైన ఆకులు స్నేక్ ప్లాంట్ను ఇతర మొక్కల నుంచి ప్రత్యేకంగా నిలుపుతాయి. ఇంట్లోని ఖాళీ మూలల్లో పెంచడం మంచిది.
ఇంట్లోని తేమను నియంత్రించే శక్తి కూడా స్నేక్ ప్లాంట్కు ఉంది. అందుకే వర్షాకాలం, వేసవిలో దీన్ని ఇంట్లో పెంచడం మంచిది.
స్నేక్ ప్లాంట్ కీటకాలను కూడా దూరంగా ఉంచుతుంది. దోమలు, ఇతర పురుగుల బెడద ఉంటే ఈ మొక్కను పెంచి చూడండి.
