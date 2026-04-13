Snake Plant: ఇంట్లో స్నేక్ ప్లాంట్ ఎక్కడ పెట్టాలో తెలుసా?

gardening Apr 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
స్నేక్ ప్లాంట్ వాస్తు..

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో స్నేక్ ప్లాంట్ ఉంటే ఆ ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు పెరుగుతాయి. మరి, ఏ దిక్కున పెట్టాలో తెలుసా?

నెగెటివిటీని దూరం చేసే స్నేక్ ప్లాంట్

వాస్తు ప్రకారం, స్నేక్ ప్లాంట్‌ను ఇంటికి ఆగ్నేయ లేదా దక్షిణ దిశలో పెట్టడం చాలా శుభప్రదం. దీన్ని లివింగ్ రూమ్‌లో ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో ఒత్తిడి, నెగెటివ్ ఎనర్జీ తగ్గుతాయి.

ఒత్తిడిని తగ్గించే స్నేక్ ప్లాంట్

రోజూ ఏదో ఒక విషయంలో గొడవలు జరిగే ఇళ్లలో, మెయిన్ డోర్ దగ్గర స్నేక్ ప్లాంట్‌ను పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ ఇంట్లో జరిగే గొడవలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

బెడ్‌రూమ్‌లో కూడా స్నేక్ ప్లాంట్ పెట్టొచ్చు

స్నేక్ ప్లాంట్‌ను బెడ్‌రూమ్‌లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది, గొడవలు రావు. అయితే, దీన్ని మంచానికి సరిగ్గా ఎదురుగా పెట్టకూడదు

దిష్టి తగలకుండా కాపాడే స్నేక్ ప్లాంట్

ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర స్నేక్ ప్లాంట్ పెట్టడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఇది మనల్ని చెడు దృష్టి (దిష్టి) నుంచి కూడా కాపాడుతుంది. ఎండిపోయిన స్నేక్ ప్లాంట్‌ను వెంటనే తీసేయాలి.

ఏకాగ్రతను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది

మీరు స్నేక్ ప్లాంట్‌ను మీ వర్క్ డెస్క్‌పై పెట్టుకుంటే, మీ ఏకాగ్రత పెరగడమే కాకుండా, మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలను కూడా త్వరగా సాధించగలుగుతారు.

