Coriander: మట్టి లేకుండా ప్లాస్టిక్ బాటిల్ లో కొత్తిమీర పెంచేద్దామా

gardening Apr 07 2026
Author: ramya Sridhar
ఇంట్లోనే కొత్తిమీర..

కొత్తిమీర పెంచడానికి కుండీ, మట్టి అవసరం లేకుండా పనికి రాని ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కొత్తి మీర పెంచొచ్చని మీకు తెలుసా?అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం...

ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ఎంపిక..

ముందుగా ఒక ఖాళీ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ను తీసుకొని, దానిని శుభ్రంగా కడగాలి..

కావాల్సినవి...

ప్లాస్టిక్ బాటిల్, ఒక కప్పు మొక్కలకు సూటయ్యే ఫైబర్ (పీట్ మాస్), 2 స్పూన్ల ఫెర్టిలైజర్, ఒక స్పూన్ కొత్తిమీర గింజలు, కొన్ని గులకరాళ్లు.

నానపెట్టిన గింజలు

ముందుగా ఒక రాత్రంతా ధనియాలను నానపెట్టాలి. తర్వాత ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తీసుకొని మూత భాగం వరకు కత్తిరించాలి.

రాళ్లతో నింపాలి..

ఇప్పుడు ఈ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ఒక కంటైనర్ లా కనపడుతుంది. బాటిల్ సగం వరకు రాళ్లతో నింపాలి.

ఎరువులు..

ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ లోనే ఎరువులు, నానపెట్టి ఉంచుకున్న కొత్తిమీర గింజలు కూడా వేయాలి. ఒక గ్లాసు నీరు పోసి తర్వాత ఈ బాటిల్ ని ఎండ తగిలే ప్రదేశంలో వేలాడదీయాలి.

తాజా కొత్తిమీర..

రోజూ కొద్ది కొద్దిగా నీరు స్ప్రే చేస్తూ ఉంటే.. 20 రోజుల్లో మీకు తాజా కొత్తిమీర పెరుగుతుంది.

