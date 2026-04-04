Gardening: ఈ మొక్కలు పెంచడానికి కొమ్మలు ఉంటే చాలు..!

గులాబీ, మందార, మల్లె, బొండు మల్లె, డాలియా, వంటి పూల మొక్కలను కొమ్మల ద్వారా చాలా సులభంగా పెంచొచ్చు.
మనీ ప్లాంట్, స్నేక్ ప్లాంట్, టర్టిల్ వైన్, మాన్స్టెరా వంటి మొక్కలను కూడా ఈ పద్ధతిలో పెంచవచ్చు.
గుర్తుంచుకోండి.. కొమ్మ 4-6 అంగుళాల పొడవు (అరచేతి పొడవు కంటే కొంచెం ఎక్కువ) ఉండాలి. 2-3 కణుపులు ఉన్న ఆరోగ్యకరమైన కొమ్మను ఎంచుకోవాలి.
కొమ్మ కింది భాగంలో ఉన్న ఆకులను తీసేయండి. కొమ్మను నిలువుగా కాకుండా, ఒక వైపుకు ఏటవాలుగా (క్రాస్గా) కత్తిరించాలి.
ఇలా కత్తిరించిన కొమ్మను నీటిలో లేదా తేమగా ఉన్న మట్టిలో నాటి, నీడ ఉన్న ప్రదేశంలో ఉంచాలి.
మట్టి ఎప్పుడూ తేమగా ఉండాలి, కానీ ఎక్కువ నీళ్లు పోయవద్దు. సాధారణంగా 10-20 రోజుల్లో వేర్లు రావడం మొదలవుతుంది. 3-4 వారాల్లో కొత్త మొక్క సిద్ధమవుతుంది.
