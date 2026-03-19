బల్లుల బెడద

ఇంట్లో తరచూ కనిపించే జీవి బల్లి. మనం ఇంటిని ఎంత శుభ్రంగా ఉంచినా అవి వస్తూనే ఉంటాయి. ఇంట్లో బల్లుల బెడదను వదిలించుకోవాలంటే ఇలా చేయండి. 

gardening Mar 19 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
బంతి పువ్వు

కీటకాలను దూరంగా ఉంచడానికి ఇంట్లో బంతి పువ్వు మొక్కను పెంచడం చాలా మంచిది. దీని ఘాటైన వాసనను బల్లులు అస్సలు తట్టుకోలేవు.
రోజ్‌మేరీ

రోజ్‌మేరీ ఎన్నో ప్రయోజనాలున్న ఒక ఔషధ మొక్క. దీని ఘాటైన వాసనను బల్లులు అస్సలు భరించలేవు.
లావెండర్

లావెండర్ మొక్క మంచి సువాసన ఇస్తుంది, దీని ఘాటైన వాసన అంటే బల్లులకు అస్సలు పడదు. 

యూకలిప్టస్

యూకలిప్టస్ ఎన్నో ప్రయోజనాలున్న మొక్క. దీని వాసన చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది. ఈ వాసనను బల్లులు తట్టుకోలేవు.
నిమ్మగడ్డి

నిమ్మగడ్డికి ఘాటైన సిట్రస్ వాసన ఉంటుంది. ఈ వాసన బల్లులకు నచ్చదు. అందుకే దీన్ని ఇంట్లో పెంచితే బల్లులను సులభంగా తరిమికొట్టొచ్చు.
వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లిలో సల్ఫర్ ఉంటుంది. దీని ఘాటైన వాసనను బల్లులు అస్సలు భరించలేవు.
బేసిల్ (తులసి జాతి మొక్క)

బేసిల్ ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్న మొక్క. దీని ఘాటైన వాసనను బల్లులు తట్టుకోలేవు. దీన్ని ఇంట్లో పెంచడం వల్ల బల్లులు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. 

