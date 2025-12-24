Telugu

బెడ్రూమ్ లో మనీ ప్లాంట్ ఎందుకు పెంచాలి?

gardening Dec 24 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
నిద్రను మెరుగుపరుస్తుంది

రాత్రిపూట ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేయడం ద్వారా మనీ ప్లాంట్ గాలిని శుభ్రపరుస్తుంది.

Image credits: Getty
ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది

మనీ ప్లాంట్ ఆకుపచ్చని ఆకులు ఒత్తిడిని తగ్గించి, చుట్టూ ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తాయి.

Image credits: Getty
మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది

మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి కూడా పడకగదిలో మనీ ప్లాంట్ పెంచడం మంచిది.

Image credits: Getty
పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది

మనీ ప్లాంట్ పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది. పడకగదిలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ మనీ ప్లాంట్లను పెంచుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
తేమను నిలుపుతుంది

మనీ ప్లాంట్ తేమను విడుదల చేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని పెంచడం వల్ల పడకగదిలో తేమను నిలపడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
సురక్షితమైనది

మనీ ప్లాంట్ పెంచడం వల్ల మనుషులకు లేదా జంతువులకు ఎలాంటి హాని ఉండదు. అందుకే దీన్ని పెంచడం సురక్షితం.

Image credits: Getty
సంరక్షణ

మనీ ప్లాంట్ తక్కువ సంరక్షణతో ఇంట్లో సులభంగా పెంచుకోగల మొక్క.

Image credits: Getty

