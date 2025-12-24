బెడ్రూమ్ లో మనీ ప్లాంట్ ఎందుకు పెంచాలి?

రాత్రిపూట ఆక్సిజన్ను విడుదల చేయడం ద్వారా మనీ ప్లాంట్ గాలిని శుభ్రపరుస్తుంది.
మనీ ప్లాంట్ ఆకుపచ్చని ఆకులు ఒత్తిడిని తగ్గించి, చుట్టూ ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తాయి.
మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి కూడా పడకగదిలో మనీ ప్లాంట్ పెంచడం మంచిది.
మనీ ప్లాంట్ పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది. పడకగదిలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ మనీ ప్లాంట్లను పెంచుకోవచ్చు.
మనీ ప్లాంట్ తేమను విడుదల చేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని పెంచడం వల్ల పడకగదిలో తేమను నిలపడంలో సహాయపడుతుంది.
మనీ ప్లాంట్ పెంచడం వల్ల మనుషులకు లేదా జంతువులకు ఎలాంటి హాని ఉండదు. అందుకే దీన్ని పెంచడం సురక్షితం.
మనీ ప్లాంట్ తక్కువ సంరక్షణతో ఇంట్లో సులభంగా పెంచుకోగల మొక్క.
