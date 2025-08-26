Telugu

మర్చిపోయి కూడా వీళ్లు కాఫీ తాగకూడదు

food-life Aug 26 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

గుండె సమస్యలు ఉన్నవారు..

కాఫీలో ఉండే కెఫిన్ గుండె కొట్టుకునే వేగం, రక్త పోటును పెంచుతుంది. కాబట్టి.. గుండె సమస్య ఉన్నవారు కాఫీ తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. 

Image credits: Getty
Telugu

యాసిడ్ రిఫ్లక్స్

ఈ సమస్య ఉన్నవారు ఎక్కువగా కాఫీ తాగితే సమస్య మరింత పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరు ఖాళీ కడుపుతో కాఫీ తాగకూడదు.

Image credits: Social media
Telugu

గర్భిణులు

గర్భిణీ స్త్రీలు ప్రతిరోజూ అధికంగా కెఫిన్ తీసుకుంటే ఎక్కువ బరువుతో శిశు జననం, ముందస్తు ప్రసవం, గర్భస్రావం వంటి ప్రమాదాలు ఏర్పడతాయి.

Image credits: social media
Telugu

కెఫిన్ సెన్సిటివిటీ

ఈ సమస్య ఉన్నవారు కాఫీ తాగితే వేగవంతమైన గుండె కొట్టుకోవడం, వణుకు, జీర్ణకోశ సమస్యలు, ఆందోళన వంటివి కలుగుతాయి.

Image credits: social media
Telugu

పిల్లలు, యువకులు

పిల్లలు, యువకులు కాఫీ తాగకూడదు. ఎందుకంటే ఇది నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక స్థితిలో మార్పులకు దారితీస్తుంది.

Image credits: social media
Telugu

ఆందోళన

మీకు ఆందోళన సమస్య ఉంటే కాఫీ ఎక్కువగా తాగితే సమస్య మరింత పెరగవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

నిద్రలేమి

నిద్రలేమి సమస్య ఉన్నవారు కాఫీ తాగితే మీ నిద్ర పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఎముక సమస్య

రోజుకి 3 కప్పులకు మించి కాఫీ తాగితే కాల్షియం శోషణ తగ్గి, కాలక్రమేణా ఎముకలు బలహీనపడే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Getty

బరువు తగ్గాలనుకుంటే ఈ కూరగాయలు మాత్రం తినకండి

ఇవి రోజూ తింటే విటమిన్ డి లోపం ఉండదు

ఇవి తింటే హిమోగ్లోబిన్ బాగా పెరుగుతుంది

ఒక్క ఆరెంజ్ లోనే కాదు ఈ ఫుడ్స్ లో కూడా విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది