ఫ్రిజ్ లో టమాటాలను పెడితే వాటి రుచి, వాసన పూర్తిగా మారుతాయి. అందుకే టమాటాలను ఫ్రిజ్ లో పెట్టకూడదు.
టమాటాలను ఫ్రిజ్ లో పెడితే అవి పండే ప్రక్రియ ఆగిపోతుంది. అంటే ఇవి మనం కొన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాయో అలాగే ఉంటాయి. తప్ప పండవు.
ఫ్రిజ్ లో పెట్టిన టమాటాలను వంటలో వేసినప్పుడు వాటి నుంచి నీళ్లు ఎక్కువగా వస్తాయి. దీనివల్ల వంట రుచి పూర్తిగా మారుతుంది. టేస్ట్ కాదు.
ఎప్పుడైనా సరే టమాటాలను ఫ్రిజ్ లో కాకుండా గది ఉష్ణోగ్రత వద్దే గాలి ప్రసరణ ఉండే చోట నిల్వ చేయాలి. అలాగే ఎండ అస్సలు తగలకూడదు.
మీరు గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద టమాటాలను నిల్వ చేస్తే గనుక వాటి కాండాన్ని అలాగే ఉంచాలి. దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా లోపలికి పోకుండా ఉంటుంది.
టమాటాలను చాలా మంది కవర్ లోకి గాలి వెళ్లకుండా గట్టిగా చుట్టి కడతారు. కానీ దీనివల్ల టమాటాలు తొందరగా పాడవుతాయి. ఎప్పుడైనా సరే టమాటాలను గాలి ప్రసరణ ఉండే చోటే ఉంచాలి.
