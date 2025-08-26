Telugu

ఇవి రోజూ తింటే విటమిన్ డి లోపం ఉండదు

Author: ramya Sridhar Image Credits:Twitter
కోడి గుడ్డు..

కోడి గుడ్డు పచ్చ సొనలో విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటుంది. మీరు రోజూ గుడ్డు తిన్నా విటమిన్ డి లోపం ఉండదు. 

ఆరెంజ్ జ్యూస్

నారింజ పండ్లలో విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్ గా ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగితే చాలు.  

సాల్మన్ చేప

సాల్మన్ చేపలను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల విటమిన్ డి పొందవచ్చు.

పుట్టగొడుగులు

పుట్టగొడుగుల నుండి శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ డి పొందవచ్చు. విటమిన్ డి లోపాన్ని తగ్గించడానికి పుట్టగొడుగులు తినవచ్చు.

ఆవు పాలు

ఆవు పాలను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల విటమిన్ డి పొందవచ్చు. వీటిలో కాల్షియం కూడా ఉంటుంది.

సోయా పాలు

సోయా పాలలో కూడా విటమిన్ డి ఉంటుంది. వీటిని కూడా ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు.

గమనిక:

ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఆహారంలో మార్పులు చేయండి.

