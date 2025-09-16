Telugu

వీళ్లు పెరుగును అస్సలు తినొద్దు

food-life Sep 16 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Pinterest
పెరుగు

కాలాలతో సంబంధం లేకుండా రోజూ ఒక కప్పు పెరుగును తింటే ఆరోగ్యం బేషుగ్గా ఉంటుంది. దీనిలో మన శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచే ఎన్నో రకాల పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest
వీళ్లకు మంచిది కాదు

పెరుగుతో ఎన్ని  ఆరోగ్య ప్రయోజానాలు ఉన్నా.. దీనిని కొంతమంది మాత్రం తినకూడదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది వాళ్లకు హాని చేస్తుంది.

Image credits: Pinterest
సైనస్ సమస్య

సైనస్ సమస్యతో బాధపడేవారు పెరుగును అస్సలు తినకూడదు. దీనివల్ల సమస్య మరింత పెరుగుతుంది. 

Image credits: Pinterest
ఆస్తమా

ఆస్తమా సమస్య ఉంటే కూడా  పెరుగును తినకూడదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఆస్తమాను మరింత ఎక్కువ చేస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
అలెర్జీ

పెరుగును అలెర్జీ ఉన్నవారు కూడా తినకూడదు. 

Image credits: సోషల్ మీడియా
ఎందుకంటే

ఎందుకంటే పెరుగులో ఉండే లాక్టోస్ సమస్యను మరింత ఎక్కువ చేస్తుంది. 

Image credits: సోషల్ మీడియా

