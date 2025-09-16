Telugu

డ్రై ఫ్ఱూట్స్ ను ఎంత సేపు నానబెడితే సరిపోతుంది

Sep 16 2025
Author: Shivaleela Rajamoni
డ్రై ఫ్రూట్స్

డ్రై ఫ్రూట్స్ లో మన శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో రకాల పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని పొందడానికి వీటిని ఎన్ని గంటలు నానబెట్టాలో తెలుసా? 

Image credits: Getty
బాదం

బాదం పప్పులను రాత్రంతా లేదా 6 గంటలు నానబెట్టాలి. రోజూ ఐదారు బాదం పప్పును రాత్రంతా నానబెట్టి ఉదయాన్నే పరిగడుపున తింటే మంచిది.

Image credits: Getty
వాల్ నట్స్

వాల్ నట్స్ ను రాత్రంతా లేదా 6 గంటలు ఖచ్చితంగా నానబెట్టే తినాలి. 

Image credits: Getty
పిస్తా

పిస్తాపప్పులను ఖచ్చితంగా 6 నుంచి 8 గంటలను నానబెట్టిన తర్వాతే తినాలి. అప్పుడే వాటిలోని పూర్తి పోషకాలను పొందుతారు.

Image credits: సోషల్ మీడియా
జీడిపప్పు

చాలా మంది జీడిపప్పులను నానబెట్టకుండా తింటారు. కానీ వీటిని 4 నుంచి 6 గంటలు నానబెట్టిన తర్వాత తింటే రుచిగా ఉంటాయి. పోషకాలు కూడా అందుతాయి. 

Image credits: Getty
ఎండుద్రాక్ష

కిస్ మిస్ లను రెండుమూడు గంటలు నానబెట్టి తింటే వీటిలోని అన్ని పోషకాలు అందుతాయి. 

Image credits: సోషల్ మీడియా

