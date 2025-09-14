బాదం పప్పులను తొక్కతో సహా తింటే ప్రోటీన్లు, విటమిన్ ఇ, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మెగ్నీషియం లు అందుతాయి.
బాదం పప్పులను తొక్కతో సహా తినడం వల్ల పేగుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఈ తొక్కల్లో ఫైబర్ కంటెంట్ మెండుగా ఉంటుంది. ఇది పేగులను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి కూడా బాాదం పప్పులు సహాయపడతాయి. ఈ తొక్కల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి కూడా సహాయపడతాయి.
రోజూ బాదం పప్పులను తినడం వల్ల మెదడు, చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. వీటిలో ఉండే విటమిన్ ఇ జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది.
బాదం తొక్కలో ప్రీబయోటిక్, ఫినోలిక్, ఫైబర్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మంచి బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి సహాయపడతాయి.
బాదం పప్పులను తొక్కతో సహా తింటే ఆకలి చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఇది మీరు కేలరీలు తీసుకోవడాన్ని తగ్గిస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకుంటే బాదం పప్పులను తొక్కతో సహా తినండి.
