Telugu

ఇవి తింటే హిమోగ్లోబిన్ బాగా పెరుగుతుంది

food-life Aug 23 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:freepik
Telugu

హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ ఎలా ఉండాలి?

మగవారికి అయితే 13.8 నుంచి 17.2 గ్రా/డె.లీ ఉండాలి. అదే ఆడవారికి అయితే 12.1 నుంచి 15.1 గ్రా/డె.లీ ఉండాలి. ఇకపోతే పిల్లలకు 11 నుంచి 16 గ్రా/డె.లీ ఉండాలి.

Image credits: freepik
Telugu

ఇనుము లోపంతో వచ్చే సమస్యలు

ఇనుము లోపం వల్ల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, రక్తస్రావం, అలసట, బలహీనత, తల తిరగడం, చర్మం పాలిపోవడం, శ్వాస తీసుకోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. 

Image credits: Getty
Telugu

హిమోగ్లోబిన్ పెంచుకోవడం ఎలా?

హిమోగ్లోబిన్ పెరగాలంటే మీరు ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవాలి. ఇందుకోసం బీట్ రూట్ జ్యూస్ ను తాగడం మంచిది. 

Image credits: Getty
Telugu

రక్తహీనతను తగ్గిస్తుంది

కలబంద, నిమ్మగడ్డి,  దానిమ్మ, బీట్రూట్ జ్యూస్ రక్తాన్ని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

అంజీర

ఖర్జూరాలు, అంజీర్ పండ్లలో ఇనుము పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని తిన్నా రక్తహీనత సమస్య తగ్గుతుంది. 

Image credits: pinterest

ఒక్క ఆరెంజ్ లోనే కాదు ఈ ఫుడ్స్ లో కూడా విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది

కిడ్నీ ఆరోగ్యానికి సూపర్ ఫుడ్స్

చియా వాటర్ ను వీళ్లు మాత్రం తాగొద్దు

Blood Pressure: బీపీ తగ్గాలంటే ఏం తినాలి?