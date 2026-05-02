Ragi Ambali: రోజూ రాగి అంబలి తాగితే ఏమవుతుంది?

రాగి జావ కేవలం ఒక డ్రింక్ మాత్రమే కాదు, మన పూర్వీకులు అందించిన అమృతం. వేసవి తాపాన్ని తట్టుకోవడానికి దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. మీ డైట్లో చేర్చుకుంటే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చూడొచ్చు.
రాగి పిండి: 3 పెద్ద చెంచాలునీళ్లు: 1 కప్పుపల్చటి మజ్జిగ: 1 కప్పువేయించిన జీలకర్ర పొడి: 1/2 చెంచా (tsp)పచ్చి మిరపకాయ: 1 (చీల్చింది - ఐచ్ఛికం)ఉప్పు: రుచికి సరిపడాకొత్తిమీర: కొద్దిగా
ముందుగా ఒక కప్పులో రాగి పిండిని తీసుకుని, అర కప్పు నీళ్లతో కలపాలి. ఉండలు లేకుండా మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకోవాలి.
మిగిలిన నీటిని ఒక గిన్నెలో పోసి మరిగించాలి. నీళ్లు మరగడం మొదలవగానే, తయారుచేసి పెట్టుకున్న రాగి పేస్ట్ను నెమ్మదిగా వేస్తూ ఉండలు కట్టకుండా లపాలి.
చిన్న మంట మీద సుమారు 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. మిశ్రమం చిక్కబడి, మెరుస్తూ కనిపించే వరకు ఉడికించి, ఆ తర్వాత పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమానికి మజ్జిగ, జీలకర్ర పొడి, ఉప్పు, పచ్చి మిరపకాయ వేసి బాగా కలపాలి. పైన కొద్దిగా తాజా కొత్తిమీర చల్లి, చల్లగా సర్వ్ చేయాలి.
మంచి ఆరోగ్య ప్రయోజనాల కోసం, అలాగే మంచి రుచి కోసం దీన్ని ఉదయం లేదా మధ్యాహ్నం పూట తీసుకోవడం ఉత్తమం.
