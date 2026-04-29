Ginger Water: ప్రతిరోజూ అల్లం నీరు తాగితే శరీరంలో జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే

food-life Apr 29 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ఇమ్యూనిటీ పవర్...

అల్లం నీళ్లు పరగడుపున తాగడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే శక్తి కూడా లభిస్తుంది. 

జలుబు, జ్వరం దూరం

జలుబు, జ్వరం లాంటి సీజనల్ వ్యాధులతో పోరాడటానికి అల్లం నీళ్లు బాగా సహాయపడతాయి.

జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది

అల్లం నీళ్లు తాగితే మలబద్ధకం, కడుపునొప్పి, వికారం వంటి జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది

బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి అల్లం నీళ్లు ఒక మంచి ఆప్షన్. ఇది శరీరంలోని కొవ్వును కరిగించడంతో పాటు, అతిగా ఆకలి వేయకుండా నియంత్రిస్తుంది.

నెలసరి నొప్పికి చెక్

కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులతో పాటు నెలసరి సమయంలో వచ్చే నొప్పిని తగ్గించే గుణం అల్లం నీళ్లకు ఉంది.

గర్భధారణలో వికారం తగ్గుతుంది

అల్లం నీళ్లు వికారాన్ని తగ్గిస్తాయి. గర్భాశయ సంకోచాలకు కారణమయ్యే ప్రోస్టాగ్లాండిన్‌లను అడ్డుకోవడం ద్వారా అధిక రక్తస్రావాన్ని కూడా నియంత్రిస్తాయి.

గొంతు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం

గొంతులో అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడంలో అల్లం నీళ్లు బాగా పనిచేస్తాయి. వాపు రాకుండా కూడా నివారిస్తాయి.

