Telugu

చిలగడ దుంప రోజూ తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే

food-life Jan 03 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

చిలగడదుంపలో పోషకాలు..

చిలగడదుంపలో ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిలో బీటా కెరోటిన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ కూడా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
Telugu

మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది, జీర్ణ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది

చిలగడదుంపలోని ఫైబర్ మలవిసర్జనను నియంత్రించి, మలబద్ధకాన్ని నివారించి, ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థకు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

అధిక బీపీని నియంత్రిస్తుంది

రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించి, అధిక రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడే పొటాషియం అనే ఖనిజం చిలగడదుంపలో ఉంది.

Image credits: Getty
Telugu

శరీర బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది

చిలగడదుంపలో కేలరీలు తక్కువ. ఫైబర్ ఎక్కువ. ఇది శరీర బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది

చిలగడదుంపకు గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరీకరించడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది

చిలగడదుంపలోని ఫైబర్, పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని నివారించడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

మెదడును రక్షిస్తుంది

చిలగడదుంపలో కనిపించే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ సమ్మేళనాలు మెదడు కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి.

Image credits: stockPhoto
Telugu

చర్మ సౌందర్యాన్ని కాపాడుతుంది

చిలగడదుంపలోని అధిక మోతాదులో ఉండే విటమిన్ ఎ, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వృద్ధాప్య ఛాయలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

కళ్లను కాపాడుతుంది

చిలగడదుంపలో బీటా కెరోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కంటి చూపును కాపాడటానికి, వయసు సంబంధిత మచ్చల క్షీణతను నివారించడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty

రోజూ బంగాళదుంపలు తింటే ఏమౌతుంది?

చింతపండు రోజూ తింటే ఏమౌతుంది?

రోజూ మఖానా తింటే ఏమౌతుంది?

ఈ ఫుడ్స్ తింటూ ఈజీగా బరువు తగ్గొచ్చు తెలుసా?