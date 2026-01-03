చిలగడ దుంప రోజూ తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే

చిలగడదుంపలో ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిలో బీటా కెరోటిన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ కూడా ఉంటుంది.
చిలగడదుంపలోని ఫైబర్ మలవిసర్జనను నియంత్రించి, మలబద్ధకాన్ని నివారించి, ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థకు సహాయపడుతుంది.
రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించి, అధిక రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడే పొటాషియం అనే ఖనిజం చిలగడదుంపలో ఉంది.
చిలగడదుంపలో కేలరీలు తక్కువ. ఫైబర్ ఎక్కువ. ఇది శరీర బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
చిలగడదుంపకు గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరీకరించడానికి సహాయపడుతుంది.
చిలగడదుంపలోని ఫైబర్, పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని నివారించడంలో సహాయపడతాయి.
చిలగడదుంపలో కనిపించే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ సమ్మేళనాలు మెదడు కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి.
చిలగడదుంపలోని అధిక మోతాదులో ఉండే విటమిన్ ఎ, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వృద్ధాప్య ఛాయలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
చిలగడదుంపలో బీటా కెరోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కంటి చూపును కాపాడటానికి, వయసు సంబంధిత మచ్చల క్షీణతను నివారించడానికి సహాయపడుతుంది.
