ఇవి తింటే మలబద్దకం సమస్యే ఉండదు

ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్య మలబద్దకం. దీని వల్ల కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు కూడా రావచ్చు. 

food-life Oct 13 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
డీహైడ్రేషన్, ఫైబర్ లోపం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం

డీహైడ్రేషన్, ఫైబర్ లోపం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, కొన్ని మందులు తీసుకోవడం వల్ల మలబద్దకం రావచ్చు.

Image credits: Getty
తినాల్సినవి..

మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి తినాల్సిన ఐదు ఆహారాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...

Image credits: Getty
కివి పండు

కివిలో ఫైబర్, పాలీఫెనాల్స్ ఉంటాయి. అందుకే మలబద్ధకాన్ని నివారించడంలో ఇది ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది మలాన్ని మృదువుగా మార్చడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.

Image credits: freepik
ఆపిల్ జ్యూస్

ఆపిల్ జ్యూస్‌లో సార్బిటాల్ అనే సహజ పోషకం ఉండటం వల్ల మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం పొందటానికి ఇది సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
బెర్రీ పండ్లు

ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే బెర్రీలు మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి, జీర్ణ సమస్యలను దూరం చేయడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
అరటిపండు

ఒక  అరటిపండులో దాదాపు 3 గ్రాముల ఫైబర్ ఉంటుంది. అందుకే ఇది మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: freepik
చిలగడదుంప

చిలగడదుంపలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. అందుకే మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.

Image credits: pexels

