ఇడ్లీ, దోశ పిండి పుల్లగా కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?

food-life Sep 25 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:social media
నీళ్లు

దోశ, ఇడ్లీ పిండి తొందరగా పుల్లగా కావడానికి స్టార్చ్, నీళ్లే కారణం. వీటివల్లే బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది.

కార్బన్ డయాక్సైడ్

ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల పిండిలోని చక్కెర విచ్ఛిన్నం అయ్యి కార్భన్ డయాక్సైడ్, ఆల్కహాల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనివల్లే పిండి బాగా పులిసి పుల్లగా అవుతుంది. 

వేడి వాతావరణం

వేడి వాతావరణం వల్ల కూడా కూడా పిండిలో బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. దీనివల్ల కూడా పిండి బాగా పులుస్తుంది. పుల్లగా అవుతుంది. 

ఎలా నిల్వ చేయాలి?

పిండి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలన్నా, పుల్లగా కాకూడదన్నా దీన్ని ఫ్రిజ్ లో పెట్టాలి. దీనిలో బ్యాక్టీరియా పెరుగుదల తక్కువగా ఉంటుంది. పిండి ఎక్కువ రోజులు పుల్లగా కాకుండా ఉంటుంది. 

పిండి గిన్నె

అయితే ఈ పిండి గిన్నె శుభ్రంగా ఉండాలి. లేకపోతే పిండి త్వరగా పులిసిపోతుంది.

పాత పిండి

అయితే పాత పిండిలో చాలా మంది కొత్త పిండిని వేసి కలుపుతుంటారు. దీనివల్ల కూడా పిండి తొందరగా పులిసిపోతుంది. 

కలపడం

పిండిని తరచుగా కలపడం వల్ల కూడా అందులో బ్యాక్టీరియా పెరిగి పుల్లగా అవుతుంది. కాబట్టి పిండిని రుబ్బిన తర్వాత కలపకండి. 

