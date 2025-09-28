Telugu

పచ్చి మిరపకాయలు ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?

food-life Sep 28 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:social media
కడిగి ఆరబెట్టండి

పచ్చిమిరప కాయలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే వీటిని బాగా కడిగి క్లాత్ పై వేసి ఆరబెట్టాలి. తేమవల్లే ఇవి తొందరగా పాడవుతాయి. 

Image credits: Social Media
తొడిమలు తీసేయండి

పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే వాటి తొడిమెలను తీసేయాలి. దీనివల్ల అవి త్వరగా పాడవవు. 

Image credits: social media
టిష్యూ పేపర్

పచ్చిమిరపకాయల్ని గాలి వెల్లని డబ్బాలో వేయడానికి ముందు అందులో టిస్యూ పేపర్ ను పెట్టండి. 

Image credits: social media
గాజు డబ్బా

పచ్చిమిరపకాయల్ని గాజు డబ్బాలో నిల్వ చేయడం మంచిది. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో వేస్తే తొందరగా పాడవుతాయి. 

Image credits: social media
ఫ్రిజ్ డ్రాయర్‌లో

పచ్చిమిర్చి డబ్బాను ఫ్రిజ్ లోని కూరగాయల డ్రాయర్ లో పెట్టాలి. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా, చల్లగా ఉంటుంది. దీంతో మిరపకాయలు పాడవవు. 

Image credits: social media
ఆవ నూనె

 ఆవనూనెలో ముంచి పచ్చిమిరపకాయల్ని నిల్వ చేస్తే అవి చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయని చాలా మంది నమ్ముతారు. దీనివల్ల మిరపకాయలు డిఫరెంట్ టేస్ట్ అవుతాయి. 

Image credits: social media

