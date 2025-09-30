Telugu

ఈ కూరగాయలు పచ్చిగా తింటేనే ఆరోగ్యం

food-life Sep 30 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

క్యారెట్

క్యారెట్‌లోని విటమిన్ సి, పొటాషియం వండినప్పుడు నశిస్తాయి. కాబట్టి పచ్చిగా తింటే అందులోని పోషకాలను పూర్తిగా పొందవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

కీర దోసకాయ

కీర దోసకాయలో నీటిశాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కాకుండా విటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని పచ్చిగా తినడమే మంచిది.

Image credits: Social Media
Telugu

బ్రోకలీ

ఇది విటమిన్ సి, కాల్షియం, ప్రోటీన్‌లకు మంచి మూలం. దీన్ని వండటానికి బదులుగా సలాడ్లలో పచ్చిగా చేర్చి తినడం మంచిది.

Image credits: social media
Telugu

క్యాప్సికమ్

ఇందులో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వండితే అది తగ్గిపోతుంది. అందుకే పచ్చిగా తినడమే మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి

కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటును తగ్గించడానికి ఇవి సహాయపడతాయి. వీటిని పచ్చిగా తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

టమోటా

టమోటాను కూడా పచ్చిగా తినొచ్చు. ఎందుకంటే ఇందులో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Image credits: freepik

పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?

ఇడ్లీ, దోశ పిండి పుల్లగా కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?

నానపెట్టిన ఖర్జూర పండ్లు తింటే ఏమౌతుంది?

నెయ్యి స్వచ్ఛంగా ఉందో లేదో తెలుసుకునేదెలా?