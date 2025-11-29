వెల్లుల్లి రోజూ తింటే ఏమౌతుంది?

వెల్లుల్లిలో మెగ్నీషియం, విటమిన్ బి6, జింక్, సల్ఫర్, ఐరన్, విటమిన్ సి, పొటాషియం, కాల్షియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడానికి, గుండె జబ్బులను నివారించడానికి వెల్లుల్లి తినడం మంచిది.
వెల్లుల్లిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ను తగ్గించి, వాపులను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లను దూరంగా ఉంచుతుంది.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి కూడా వెల్లుల్లి మంచిది. ఇది వ్యాధులను నివారిస్తుంది.
ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ప్రతిరోజూ వెల్లుల్లి తినడం అలవాటు చేసుకోవచ్చు.
ప్రతిరోజూ ఒకటి లేదా రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తినవచ్చు. దీన్ని ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు లేదా పచ్చిగా కూడా తినవచ్చు.
