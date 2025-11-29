Telugu

వెల్లుల్లి రోజూ తింటే ఏమౌతుంది?

food-life Nov 29 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

పోషకాలు

వెల్లుల్లిలో మెగ్నీషియం, విటమిన్ బి6, జింక్, సల్ఫర్, ఐరన్, విటమిన్ సి, పొటాషియం, కాల్షియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
Telugu

గుండె జబ్బులను నివారిస్తుంది

రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడానికి, గుండె జబ్బులను నివారించడానికి వెల్లుల్లి తినడం మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

యాంటీఆక్సిడెంట్లు

వెల్లుల్లిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్‌ను తగ్గించి, వాపులను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు

వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లను దూరంగా ఉంచుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి కూడా వెల్లుల్లి మంచిది. ఇది వ్యాధులను నివారిస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఎముకల ఆరోగ్యం

ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ప్రతిరోజూ వెల్లుల్లి తినడం అలవాటు చేసుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

గమనిక

ప్రతిరోజూ ఒకటి లేదా రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తినవచ్చు. దీన్ని ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు లేదా పచ్చిగా కూడా తినవచ్చు.

Image credits: Getty

బరువు తగ్గాలని డైట్ చేస్తున్నారా? అయితే, ఇవి తినండి చాలు

రోజూ ఒక స్పూన్ నెయ్యి తింటే ఏమౌతుంది?

త్వరగా బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ఈ ఫుడ్స్ తినడం మంచిది!

మైక్రోవేవ్ లో పొరపాటున కూడా వీటిని వేడి చేయకూడదు