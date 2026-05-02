Telugu

ఇలా ఉంటే అస్సలు కొనొద్దు..ఫ్రెష్ కాలీఫ్లవర్ గుర్తుపట్టడం ఎలా?

food-life May 02 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
Telugu

కాలీఫ్లవర్ కొనేటప్పుడు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి

కాలీఫ్లవర్ కర్రీ చాలామందికి ఇష్టం. కానీ దాన్ని కొనడం, వండటం ఒక పెద్ద టాస్క్. పురుగులు లేకుండా ఫ్రెష్‌గా ఉండే కాలీఫ్లవర్‌ను ఎలా ఎంచుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Image credits: AI and Gemini
Telugu

కాలీఫ్లవర్

కాలీఫ్లవర్‌ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచితే, వాటిలో పురుగులు చేరే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన వెంటనే వండేయటం మంచిది. సీజన్ కాదు కాబట్టి స్టాక్ పెట్టుకోకండి.

Image credits: AI and Gemini
Telugu

రుచికరమైన వంటకాలు

కాలీఫ్లవర్‌తో రుచికరమైన కూరలు, గోబీ మంచూరియన్ వంటి ఎన్నో రకాల వంటకాలు చేసుకోవచ్చు. ఈ కూరగాయ ఏ వంటకంలోనైనా ఇట్టే కలిసిపోతుంది.

Image credits: AI and Gemini
Telugu

కాలీఫ్లవర్ కొనేటప్పుడు ఏం చేయాలి?

కాలీఫ్లవర్ పైభాగం పసుపు రంగులోకి మారితే దాన్ని కొనకండి. పసుపు రంగులోకి మారిందంటే, దాన్ని కోసి నాలుగు, ఐదు రోజులు అయ్యిందని అర్థం.

Image credits: AI and Gemini
Telugu

రంగు చూసి కొనండి

కాలీఫ్లవర్ పువ్వు రంగు శుభ్రంగా, తెల్లగా ఉండాలి. తెల్లగా ఉంటే అది ఫ్రెష్ కూరగాయ అని అర్థం. అలాగే, పువ్వు రెమ్మలను కొద్దిగా విడదీసి పురుగులు ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడండి.

Image credits: AI and Gemini
Telugu

వండటానికి ముందు ఇలా చేయండి

కాలీఫ్లవర్‌ను ముక్కలుగా చేశాక, వేడి నీటిలో బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత, నీరు ఆవిరయ్యాక, 5-10 నిమిషాల పాటు తక్కువ మంటపై వేయించి, మీకు నచ్చిన వంటకం చేసుకుంటే రుచి అదిరిపోతుంది.

Image credits: AI and Gemini

Ragi Ambali: రోజూ రాగి అంబలి తాగితే ఏమవుతుంది?

Chaat Masala: ఈ ఒక్క పొడితో స్నాక్స్ కు నోరూరించే టేస్ట్, పిల్లలు అస్సలు వదలరు

Kitchen Hacks: అయ్యో, ఉప్పు ఎక్కువైందా? క్షణాల్లో మ్యాజిక్ చేసే సూపర్ టిప్

Lemons: ఇలా చేస్తే నెల రోజులైనా నిమ్మకాయలు తాజాగా ఉంటాయి