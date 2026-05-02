కాలీఫ్లవర్ కర్రీ చాలామందికి ఇష్టం. కానీ దాన్ని కొనడం, వండటం ఒక పెద్ద టాస్క్. పురుగులు లేకుండా ఫ్రెష్గా ఉండే కాలీఫ్లవర్ను ఎలా ఎంచుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
కాలీఫ్లవర్ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచితే, వాటిలో పురుగులు చేరే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన వెంటనే వండేయటం మంచిది. సీజన్ కాదు కాబట్టి స్టాక్ పెట్టుకోకండి.
కాలీఫ్లవర్తో రుచికరమైన కూరలు, గోబీ మంచూరియన్ వంటి ఎన్నో రకాల వంటకాలు చేసుకోవచ్చు. ఈ కూరగాయ ఏ వంటకంలోనైనా ఇట్టే కలిసిపోతుంది.
కాలీఫ్లవర్ పైభాగం పసుపు రంగులోకి మారితే దాన్ని కొనకండి. పసుపు రంగులోకి మారిందంటే, దాన్ని కోసి నాలుగు, ఐదు రోజులు అయ్యిందని అర్థం.
కాలీఫ్లవర్ పువ్వు రంగు శుభ్రంగా, తెల్లగా ఉండాలి. తెల్లగా ఉంటే అది ఫ్రెష్ కూరగాయ అని అర్థం. అలాగే, పువ్వు రెమ్మలను కొద్దిగా విడదీసి పురుగులు ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడండి.
కాలీఫ్లవర్ను ముక్కలుగా చేశాక, వేడి నీటిలో బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత, నీరు ఆవిరయ్యాక, 5-10 నిమిషాల పాటు తక్కువ మంటపై వేయించి, మీకు నచ్చిన వంటకం చేసుకుంటే రుచి అదిరిపోతుంది.
Ragi Ambali: రోజూ రాగి అంబలి తాగితే ఏమవుతుంది?
Chaat Masala: ఈ ఒక్క పొడితో స్నాక్స్ కు నోరూరించే టేస్ట్, పిల్లలు అస్సలు వదలరు
Kitchen Hacks: అయ్యో, ఉప్పు ఎక్కువైందా? క్షణాల్లో మ్యాజిక్ చేసే సూపర్ టిప్
Lemons: ఇలా చేస్తే నెల రోజులైనా నిమ్మకాయలు తాజాగా ఉంటాయి