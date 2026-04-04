సేమియాను కొద్దిగా నెయ్యి లేదా నూనె వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. గోల్డెన్ కలర్లో వేపుకోవాలి. ఇలా చేస్తే ఉడికేటప్పుడు సేమియా ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా ఉంటుంది.
ఉప్మా ముద్దవ్వడానికి ప్రధాన కారణం నీరు. కప్పు సేమియాకు 1.5 కప్పుల నీరు చాలు. అంతకంటే ఎక్కువ పోస్తే సేమియా మెత్తబడిపోతుంది.
పోపు పెట్టి, నీళ్లు పోశాక.. ఆ నీరు బాగా మరగాలి. అప్పుడే వేయించిన సేమియాను అందులో వేయాలి.
సేమియా వేసిన తర్వాత ఒక నిమిషం హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి, ఆ తర్వాత మంటను తగ్గించి మూత పెట్టాలి. నీరంతా ఇంకిపోయేవరకు తక్కువ మంటపైనే ఉడకనివ్వాలి. లేకపోతే ముద్దగా అయిపోతుంది.
నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు అందులో రెండు చుక్కల నిమ్మరసం లేదా ఒక స్పూన్ నూనె వేయండి. ఇది సేమియా పొడిపొడిగా రావడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది.
ఉప్మా ఉడికిన వెంటనే గరిటెతో కలిపేయకూడదు. స్టవ్ ఆపి 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి అలానే వదిలేయాలి. ఆ వేడికి తడి ఆరిపోయి సేమియా విడివిడిగా వస్తుంది.
ఉప్మాను సర్వ్ చేసే ముందు ఫోర్క్ తో నెమ్మదిగా కలపండి, దీనివల్ల సేమియా విరిగిపోకుండా ఉంటుంది.
