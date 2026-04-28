Boiling Eggs: ఇలా గుడ్లు ఉడికిస్తే..పెంకు పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది

food-life Apr 28 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
గుడ్డు సరిగ్గా ఉడక్కపోతే ఏమౌతుంది?

గుడ్డు ఒక సూపర్ ఫుడ్. ఇందులో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది,  కానీ కోడి గుడ్డు సరిగా ఉడకకపోతే, లోపలి పచ్చ సొన పచ్చిగా ఉండిపోతుంది. లేదా.. మరీ ఎక్కువగా ఉడికి రబ్బరులా సాగుతుంది. 

పర్ఫెక్ట్‌గా ఉడకబెట్టే సరైన పద్ధతి

లోతైన గిన్నెలో గుడ్లు పెట్టండి. అవి కనీసం 1 అంగుళం మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోయాలి.

ఉప్పు వాడండిలా

మరుగుతున్న నీటిలో అర చెంచా ఉప్పు వేయండి. దీనివల్ల గుడ్డు పెంకు సులభంగా ఊడివస్తుంది. ఒకవేళ గుడ్డు పగిలినా, లోపలి తెల్లసొన బయటకు రాకుండా ఉంటుంది.

మంటపై దృష్టి పెట్టండి

నీళ్లు మరగడం మొదలయ్యాక, మంటను (Flame) తగ్గించండి.

ఎక్కువగా ఉడకబెట్టొద్దు

గుడ్లను 15 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సేపు ఉడకబెట్టవద్దు. అలా చేస్తే పచ్చసొన చుట్టూ నల్లగా లేదా ఆకుపచ్చగా ఒక గీత ఏర్పడుతుంది. దానివల్ల రుచి కూడా పాడవుతుంది.

Hair Growth: జుట్టు ఫాస్ట్ గా పెరగాలా? రోజూ ఇవి తినండి

Cumin Water: రాత్రి పడుకునే ముందు జీలకర్ర నీరు తాగితే ఏమౌతుంది?

Instant Tea: గ్యాస్, పాలు లేకుండా.. నిమిషంలో అదిరిపోయే టీ రెడీ

Meat Storage: ఫ్రిజ్ లో చికెన్, మటన్ ఇలా స్టోర్ చేస్తే తాజాగా ఉంటుంది