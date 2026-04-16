Meat Storage: ఫ్రిజ్ లో చికెన్, మటన్ ఇలా స్టోర్ చేస్తే తాజాగా ఉంటుంది

చాలా మంది ఒకేసారి 2 ,3 కేజీల మాంసం తెచ్చి ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేస్తారు. కానీ పచ్చి మాంసంలో బాక్టీరియా తొందరగా పెరుగుతుంది. అందుకే సరైన పద్దతిలో నిల్వ చేయడం చాలా ముఖ్యం.
పచ్చి మాంసాన్ని ఫ్రిజ్లో 1 నుంచి 2 రోజులు మాత్రమే ఉంచాలి. అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు ఉంచితే చెడు వాసన రావడం మొదలవుతుంది.
వండిన మాంసాన్ని ఫ్రిజ్లో 3-4 రోజుల వరకు ఉంచి తినొచ్చు. కానీ వీలైనంత వరకు తాజాగా ఉన్నప్పుడే తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.
మాంసం తెచ్చిన వెంటనే బాగా కడిగి, నీళ్లు లేకుండా ఆరబెట్టాలి. తేమ ఉంటే బ్యాక్టీరియా వేగంగా వ్యాపిస్తుంది.
గాలి చొరబడని డబ్బాల్లో మాంసాన్ని పెట్టి ఫ్రీజర్లో ఉంచాలి. ఫ్రీజర్లోని ఉష్ణోగ్రత -18°C కంటే తక్కువగా ఉంటే చాలా మంచిది. ఫ్రీజ్ చేస్తే మాంసం ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటుంది.
మాంసాన్ని ఫ్రిజ్లో పెట్టిన తేదీని ఒక చీటీపై రాసి, డబ్బా మీద అంటించాలి. దీనివల్ల అది ఎన్ని రోజుల కిందటిదో సులభంగా తెలుస్తుంది.
Leftover Idli: ఇడ్లీలు మిగిలిపోయాయా? ఇలా టేస్టీ స్నాక్స్ చేసేయండి
Idli:పప్పు నానపెట్టేటప్పుడు ఇదొక స్పూన్ వేస్తే ఇడ్లీలు మెత్తగా వస్తాయి
Sambar Recipe: ఈ ఒక్క పొడి వేస్తే.. సాంబార్ టేస్ట్ అదిరిపోద్ది
Dosa: మినపప్పు, అటుకులు లేకుండా కేవలం ఈ ఒక్కదాంతో మెత్తటి దోశలు రెడీ!