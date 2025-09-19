ఆవు పాలు పల్చగా ఉంటాయి. ఇవి తొందరగా జీర్ణం అవుతాయి. కాబట్టి పిల్లలకు ఈ పాలే బెస్ట్ అంటారు ఆరోగ్య నిపుణులు.
పల్చగా ఉండటం వల్ల ఆవు పాలు సులువుగా అరుగుతాయి. దీనిలో కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా మంది ఈ పాలను ఇష్టంగా తాగుతారు.
ఆవుపాలతో పోలిస్తే గేదె పాలు చాలా చిక్కగా ఉంటాయి. దీనిలో ప్రోటీన్లు, కొవ్వు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయినా ఇవి కూడా ఆరోగ్యానికి మంచివి.
గేదె పాలలో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ఎముకలను, దంతాలను బలంగా ఉంచుతుంది.
గేదె పాలను తాగితే కడుపు తొందరగా నిండుతుంది. కాబట్టి బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఆవు పాలు, గేదె పాలు రెండూ ఆరోగ్యకరమైనవే. కాబట్టి మీ శరీర అవసరాన్ని బట్టి పాలను తాగడం మంచిది.
పనీర్ ను ఎక్కువగా తింటే ఈ సమస్యలొస్తయ్ జాగ్రత్త
బెల్లం టీ తాగితే ఇలా అవుతుందా
గుడ్డును ఇలా తింటే ఫాస్ట్ గా బరువు తగ్గుతారు
15 నిమిషాల్లో ఇంట్లోనే చీజ్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసా?