ఆవు పాలు vs గేదె పాలు.. ఆరోగ్యానికి ఏ పాలు మంచివి?

food-life Sep 19 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:FREEPIK
ఆవు పాలు

ఆవు పాలు పల్చగా ఉంటాయి. ఇవి తొందరగా జీర్ణం అవుతాయి. కాబట్టి పిల్లలకు ఈ పాలే బెస్ట్ అంటారు ఆరోగ్య నిపుణులు. 

ఆవు పాలు

పల్చగా ఉండటం వల్ల ఆవు పాలు సులువుగా అరుగుతాయి. దీనిలో కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా మంది ఈ పాలను ఇష్టంగా తాగుతారు. 

గేదె పాలు

ఆవుపాలతో పోలిస్తే గేదె పాలు చాలా చిక్కగా ఉంటాయి. దీనిలో ప్రోటీన్లు, కొవ్వు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయినా ఇవి కూడా ఆరోగ్యానికి మంచివి. 

గేదె పాలు

గేదె పాలలో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ఎముకలను, దంతాలను బలంగా ఉంచుతుంది. 

గేదె పాలు

గేదె పాలను తాగితే కడుపు తొందరగా నిండుతుంది. కాబట్టి బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. 

ఏవి మంచిది?

ఆవు పాలు, గేదె పాలు రెండూ ఆరోగ్యకరమైనవే. కాబట్టి మీ శరీర అవసరాన్ని బట్టి పాలను తాగడం మంచిది.

