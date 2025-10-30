Telugu

వంట చేసేటప్పుడు ఈ 7 విషయాలు కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి!

food-life Oct 30 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

అతిగా ఉడికించవద్దు

ఆహార పదార్థాలను అతిగా ఉడికించడం మానుకోవాలి. అతిగా ఉడికిస్తే పోషకాలు నశిస్తాయి. 

Image credits: Getty
Telugu

కూరగాయలు ఉడికించిన నీటిని..

కూరగాయలు ఉడికించిన నీటిలో కూడా కొన్ని రకాల పోషకాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని పారబోయకూడదు.

Image credits: Getty
Telugu

కూరగాయలు కట్ చేయడం

కూరగాయలను కట్ చేసి ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు. దానివల్ల వాటిలోని పోషకాలు నశిస్తాయి. 

Image credits: GEMINI
Telugu

తొక్క తీయడం

కూరగాయల పోషక విలువలు వాటి తొక్కలో కూడా ఉంటాయి. క్యారెట్, దోసకాయ, బంగాళదుంపలు కోసేటప్పుడు ఇది గుర్తుంచుకోవాలి.

Image credits: Getty
Telugu

అధిక వేడిపై..

అధిక వేడి మీద ఆహార పదార్థాలను వండకూడదు. ఇది ఆహారం పోషకాలను కోల్పోయేలా చేస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఓపెన్ గా పెట్టకూడదు

ఆహార పాత్రలను ఓపెన్ గా పెట్టకూడదు. ఇది క్రిములు పెరగడానికి, ఆహారం రుచి, వాసన కోల్పోవడానికి కారణమవుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

పాత్రల వాడకం

ఆహారం వండటానికి సరైన పాత్రలను ఎంచుకోవాలి. లేకపోతే ఆహారం రుచి మారడంతోపాటు పోషకాలు కూడా నశిస్తాయి.

Image credits: Getty

పెరుగు ఎవరు తినకూడదో తెలుసా?

కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే పండ్లు ఇవి

గుండెల్లో బ్లాక్స్ అడ్డుకునే సూపర్ ఫుడ్స్

త్వరగా నిద్రపట్టాలంటే ప్రతిరోజూ వీటిని తినండి